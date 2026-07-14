Sam Catlin, showrunner de 'Sugar': "Todo lo que sé de televisión es por trabajar en Breaking Bad"

La ficción noir está ahora mismo en un punto dulce con series como 'Sugar'. La serie de Apple TV está en plena emisión de su temporada 2 y si hay ratos que os recuerda a 'Breaking Bad' hay una razón potente para ello... y no solo porque aparezcan personajes que parezcan salidos sea de esa o del spin-off 'Better Call Saul'.

Y todo se resume en el "resume" del showrunner de la serie: Sam Catlin. El guionista, que cogió las riendas de la serie en la temporada 2, tomando el relevo de su creador Mark Protosevich, no ha dudado en rodearse de varios de los que trabajaron con él en las series de Vince Gilligan.

Better Call Sugar

Esto incluye no solo la presencia de Tony Dalton ('Better Call Saul'), quien aceptó después de que Jonathan Banks le recomendase, también Catlin ha contado con las directoras de casting, directores de fotografía, directores y muchos artistas y técnicos más provenientes de ese universo.

La razón es sencilla. Para Sam Catlin 'Breaking Bad' ha sido su escuela y se considera un discípulo total de Vince Gilligan. Así lo comentó en una entrevista reciente con THR:

«He tenido la suerte de tener una carrera larga, pero he tenido una experiencia limitada en el sentido de que no he trabajado con mucha gente diferente. Prácticamente comencé en 'Breaking Bad' y me encantó toda esa gente. Son todos artistas excelentes... Todo lo que sé o espero saber sobre realizar una serie de televisión es por esas cinco temporadas trabajando en Breaking Bad. Así que siempre que alguien del entorno de Vince está disponible, intento imitarle todo lo que puedo y partir de ahí.»

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