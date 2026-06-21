El creador de 'Sugar' explica el cambio de género en la temporada 2: "No puedes ocultarle un secreto al público"

La primera temporada de 'Sugar' se quedó con nosotros con uno de los giros más inesperados de los últimos años en televisión. Lo que parecía un elegante thriller noir sobre un detective privado en Los Ángeles acabó revelando que su protagonista, John Sugar (Colin Farrell), era en realidad un extraterrestre infiltrado en la Tierra.

Ahora, con ese gran secreto ya descubierto, la serie de Apple TV+ afronta su segunda temporada con una nueva vía por explorar. De hecho, el equipo detrás de la ficción asegura que ya no tiene sentido esconder la verdadera naturaleza del personaje, por lo que la historia explorará mucho más tanto su faceta de ciencia ficción como un tono más ligero, aprovechando además el talento cómico de Farrell.

Más humor sin perder la esencia

Una de las grandes novedades de la segunda temporada es que la comedia adquiere un peso mayor. De hecho, el showrunner Sam Catlin explicó a ScreenRant que el cambio no supone una ruptura con la identidad de la serie, sino una evolución natural ahora que el gran misterio ya se ha revelado.

"Colin es obviamente un genio de la comedia. No nos preocupaba que no fuera capaz de hacerlo, pero tenía que hacerse de una manera que no pareciera que estábamos cambiando por completo el tono de la serie, sino que creo que parte de su humor proviene de estar un poco a la defensiva en ciertos momentos. Es como 'vale, ahora solo estoy yo. Hay chicas, hay hamburguesas con queso, hay un montón de cosas diferentes'. Creemos que es sutil, pero sin duda, al empezar la temporada, queríamos asegurarnos de que la ligereza que había en la primera temporada siguiera y se ampliara en la segunda"





De hecho, el propio Colin Farrell reconoce que no afrontó el rodaje pensando en hacer una serie más cómica, aunque sí cree que la vulnerabilidad de John Sugar da pie a algunos de los momentos más divertidos de la temporada, especialmente cuando aparece Charlotte, el personaje interpretado por Laura Donnelly.

"No sentí que me estuviera centrando en nada en particular. Quiero decir, es torpe. Quizás era parte de la torpeza de su personaje con Charlotte. Algo así. Hay una torpeza en todo eso, y fue encantador explorarla porque a menudo Sugar se mueve con confianza en el espacio, en una habitación. Sabe desenvolverse bien. Es bastante imperturbable. Pero al mismo tiempo, se pone muy nervioso cuando conoce a Charlotte, está un poco perdido y las palabras no le salen como él quiere. Así que no me pareció tan gracioso como a mí, que lo sentía por dentro. Había cierta dulzura que se podía explorar en esas escenas con ella"

Según el actor, esa inseguridad contrasta con la imagen de detective siempre sereno que mostró durante la primera temporada y permite descubrir un lado mucho más humano del personaje.

Con el gran secreto ya revelado al final de la primera temporada, los guionistas creen que la serie puede abrazar definitivamente su componente de ciencia ficción sin miedo a estropear la sorpresa. Sam Catlin lo explica así:

"Diría que es más fácil en el sentido de que no puedes ocultarle un secreto al público. No puede ser lo único que hagas con un personaje. En cierto punto, el público necesita estar involucrado y conocer a este personaje. Y eso no significa que sepas lo que va a hacer. No significa que sepas que se enfrentará a ello más adelante, pero en realidad sentimos cierto alivio al saber que podíamos empezar con: 'Vale, es un extraterrestre, viene del espacio exterior, es este tipo, tiene ciertas creencias sobre el mundo, y ahora dejemos que la vida le depare un duro golpe'".

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