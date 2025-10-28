Colin Farrell apuesta en contra de una temporada 2 de 'El Pingüino'. "Están pensando en tramas que puedan justificarla"

Todos sabemos que, de un tiempo a esta parte, lo de las "miniseries limitadas" se nos ha ido de las manos: son realmente, por así decirlo, "pilotos" para series más largas. Desde 'Adolescencia' hasta 'Shogun', pocas son las series limitadas que, después de los premios y del éxito, no se convierten en series de pleno derecho. Y, por supuesto, 'El Pingüino' no iba a ser menos.

Lo que aprendí de mi pingüino

En una entrevista con ComicBook, Colin Farrell ha admitido que tiene la misma información sobre la posible temporada 2 que nosotros: "Oh, no sé. Suelo ser un poco negativo, generalmente hablando. Aparentemente, o eso me ha dicho gente cercana. Así que diría que apuesto en contra, pero no por mucho". Eso sí, queda claro: él estaría encantado. Es cosa de Warner, DC, Matt Reeves y el resto.

Sé que los que mandan están pensando en tramas que puedan justificar otras ocho horas porque todo se sale del mundo de Matt Reeves. Resultó muy conveniente que la muerte al final de 'The Batman' y la devastación en Gotham crearan un vacío de poder que Oz pudiera intentar aprovechar. Eso fue perfecto para las ocho horas paralelas que tuvimos. Y luego 'The Batman 2' continuará unas semanas después de que termine la serie. Pero yo más o menos apuesto en contra, aunque no por mucho.

De momento, sabemos que Farrell no tendrá un papel muy importante en 'The Batman 2' y que uno de los papeles más queridos de la serie, el de Sofía Gigante, no repetirá su papel en la secuela porque se escribieron al mismo tiempo. El mundo de Reeves, aunque no lo parezca, solo acaba de empezar, pero al ritmo que lleva habrá que ver si cierra todas las tramas que ha abierto antes de desgastarse.

