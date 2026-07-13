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"Necesito protegerme": A sus 84 años, Harrison Ford mantiene estos tres hábitos para cuidar su salud

Dos modelos de ejercicio físico y un cambio drástico en su dieta mantienen al eterno Indiana Jones fresco como una lechuga

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Víctor López G.

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Hay que reconcoer que, a sus 83 años, Harrison Ford se mantiene en plena forma, y no tenemos más que echar un vistazo a sus trabajos relativamente recientes para comprobarlo. Entre ellos, se encuentran 'Blade Runner 2049', 'Star Wars: El ascenso de Skywalker', 'La llamada de lo salvaje', 'Indiana Jones y el dial del destino' y 'Capitán América: Brave New World'; un surtido de títulos que demuestran que el de Chicago sigue dando el perfil como héroe de acción maduro. 

Los tres pilares de Harrison

Ahora bien: ¿cómo se consigue, pasadas las ochenta primaveras, mantener este estado físico y de salud? En una entrevista con el intérprete y su entrenador personal —y viejo amigo— Jamie Milnes, la gente de Men's Health ha explicado las tres claves que mantienen a Ford fresco como lechuga, y estas comienzan por un entrenamiento de fuerza dividido en bloques de dos días push-pull-pierna+hombro, en los que el volumen de repeticiones está por encima del peso.

Así lo explica Jake Steinfeld, el otro entrenador de Harrison:

Nos centramos en diferentes partes del cuerpo dependiendo el día: Lunes y jueves, pecho y tríceps; martes y viernes: espalda y bíceps. Miércoles y sábado: hombro y pierna. Abdominales todos los días.
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Los entrenamientos de Milnes, por otra parte, se centran en la fuerza del core y en la tonificación de todo el cuerpo, usando mancuernas y balones medicinales para desarrollar fuerza y movilidad. Y es que, según explica Ford, que se considera "físicamente activo" al combinar el ténis, el gimnasio y la bicicleta como actividades regulares, "Creo en el entrenamiento para prevenir lesiones por encima de cualquier otra cosa. Soy un viejales y necesito protegerme".

El tercer pilar lo desveló el propio Ford en The Ellen DeGeneres Show, y está estrictamente relacionado con un cambio básico en su dieta: dejar de comer carne y lácteos para beneficiar tanto a su salud como al medioambiente. 

"[No como] casi nada. Como verduras y pescado. Es muy aburrido. Decidí que estaba cansado de comer carne. Sé que no es bueno para el planeta y tampoco es nada bueno para mí".

Desde luego, con estos hábitos, parece que vamos a tener Harrison Ford para rato. Ojalá sea así.

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