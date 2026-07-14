4 años después, 'Mob Psycho 100' vuelve por su aniversario. Shigeo y Reigen regresan en un nuevo corto de anime que ya se puede ver completamente gratis

Aunque a ONE se le suele conocer mejor por 'One-Punch Man', a nivel personal yo me tengo que quedar de largo siempre con 'Mob Psycho 100'. Una historia irreverente en la que el autor maneja de miedo su humor absurdo para combinarlo con cierto puntillo de drama, y de paso la soberbia adaptación animada de Studio Bones nos dejó uno de los mejores animes de la década pasada.
Volvemos para celebrarlo
La primera temporada de 'Mob Psycho 100' se estrenó allá por 2016 para presentarnos a Shigeo Kageyama (alias "Mob"), un chico con unos poderes psíquicos descomunales que logra controlar a base de reprimir todas su emociones. Es un adolescente muy introvertido, y el único que conoce el alcance de sus habilidades es Reigen Arataka, un medium de pacotilla que usa a Shigeo para resolver los casos que le plantean sus clientes.
Tras temporadas y 37 episodios, nos despedimos de 'Mob Psycho 100' en 2022. Pero si echamos de menos a Shigeo y Reigen, ahora han vuelto para celebrar el décimo aniversario del anime con un pequeño corto. El anime apenas dura un par de minutos, pero es un regreso refrescante con el que parece que apenas ha pasado el tiempo... Y que demuestra que cuando unos personajes están hechos con cariño, van a seguir funcionando a la perfección sin importar en qué situación se les ponga.
En este caso, pues Reigen y Mob se hacen con una pequeña cámara de vigilancia y la situación se sale de madre cuando entran en juego elementos sobrenaturales, un día normal en la oficina, vaya. Por ahora, el nuevo corto de 'Mob Psycho 100' se puede ver de manera gratuita en el canal de YouTube de Warner Bros. Japan Anime, en versión original, aunque con subtítulos solo disponibles en japonés e inglés.
Aún así, es un pequeño regalito bien majo por el décimo aniversario del anime, y se nota que desde Bones le han puesto un cariño tremendo para lucir su animación tan característica. Si aún tenemos pendiente este genial anime sobrenatural, tenemos 'Mob Psycho 100' disponible en Netflix y Crunchyroll.
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