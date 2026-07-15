George Lucas se rinde a la Inteligencia Artificial: "No hay nada que puedas hacer, es el futuro"

Las aguas de la IA siguen estando turbulentas. Durante años, muchos nos han asegurado que será el fin del cine como lo conocemos, sin tener en cuenta que el público más joven la rechaza de manera frontal. La mayoría de directores y guionistas, con excepciones como Paul Schrader, Gareth Edwards o el mismísimo Martin Scorsese, han mostrado su rechazo a la tecnología, pero los defensores de la misma acaban de sumar a uno de los pesos pesados de la industria: George Lucas.

En un slop muy, muy lejano...

Lucas, que en 1977 cambió la historia del cine con 'Star Wars' y lleva 21 años sin dirigir una película (desde 'La venganza de los Sith'), ha declarado en A Rabbit's Foot que está completamente a favor del uso de Inteligencia Artificial: "La IA significa que es mucho más fácil hacer películas. Es como sentarse aquí y decir: 'Bueno, yo creo que lo mejor son los caballos y los carruajes. Estos coches se averían, necesitan gasolina, dan todo tipo de problemas y, muy pronto, los convertirán en tanques y matarán a gente. Es terrible'. No hay nada que puedas hacer al respecto. Eso es el progreso, es el futuro".

Salvo que sí hay algo que se pueda hacer al respecto: negarse a utilizarla, como Kane Parsons o Guillermo del Toro. Por su parte, Lucas reconoce que hay riesgos, pero no parecen importarle demasiado: "Si quieres que la IA te diga cuando algo es falso y de dónde vino, la IA puede hacerlo. Los humanos no podemos, no somos tan inteligentes. La idea es que, como ser humano, eres responsable de lo que dices y haces, y si haces algo ilegal, deberías ser castigado por ello. Hagas lo que hagas, deberías ser reconocido. Es igual que en la vida real". En el mundo de Lucas, la IA no tiene errores.

Como señalan en Kotaku, en 'El imperio contraataca' Yoda señala que muchos caen al Lado Oscuro porque es "más rápido, más fácil, más seductor". Y eso es exactamente lo que le ha pasado a Lucas aquí: a sus 82 años se ha dejado llevar por el entusiasmo del Lado Oscuro sin darse cuenta de que la mayor parte del público está rechazando de manera frontal la IA generativa (la última vez en Annecy, donde una película creada de esta manera fue abucheada por el público) y hacerlo se ha convertido, de hecho, en un movimiento político y artístico.

Al mismo tiempo, Lucas tiene razón: parece que es el futuro y que no hay manera de pararlo. Los oligarcas tecnológicos la han metido a la fuerza en cada app, cada web y cada empresa con cantos de sirena sobre el aumento de la productividad, y el cine es la siguiente frontera. Supongo que la clave es decidir hasta qué punto vamos a soportar que la IA generativa se meta en nuestras películas, más allá de servir como herramienta tras las bambalinas. De momento, en los videojuegos ya se sabe que los que utilizan IA generativa venden un 53% peor que el resto. El futuro puede ser inevitable... si el público no lo rechaza de manera frontal. De momento, ahí estamos. Esperando durante años a que el barco se hunda pero, de alguna manera, manteniéndolo a flote. Diga lo que diga George Lucas.

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