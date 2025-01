Paul Schrader, enamorado de ChatGPT. "¿Por qué estar meses buscando una buena idea cuando la IA te puede dar una en segundos?"

¿Echabas de menos algún chascarrillo de un cineasta de prestigio elogiando o defenestrando la inteligencia artificial? Pues hoy es tu día, porque nada menos que Paul Schrader, que acaba de estrenar su 'Oh, Canada', que ha dirigido títulos como 'El reverendo' y que es el responsable de libretos como 'Toro salvaje' o 'Taxi Driver' ha publicado en Facebook los resultados de su grata experiencia reciente con ChatGPT.

MagIA

El realizador y guionista ha estado jugando con la famosa IA, pidiéndole que le lanzase alguna que otra idea para un nuevo proyecto. La respuesta fue tan fructífera que Schrader llegó a plantearse a plantearse una duda: ¿para qué vas a tener ideas propias cuando te las puede dar una máquina en segundos?

“ESTOY ASOMBRADO. Acabo de pedirle a ChatGPT ‘una idea para una película de Paul Schrader’. Luego hice lo mismo con Paul Thomas Anderson. Quentin Tarantino. Harmony Korine. Ingmar Bergman. Rossellini. Lang. Scorsese. Murnau. Capra. Ford. Spielberg. Lynch. Cada idea que ChatGPT generó (en unos segundos) era buena. Y original. Y bien desarrollada. ¿Por qué los escritores deberían pasar meses buscando una buena idea cuando la IA puede ofrecer una en segundos?”.

Esta no es la primera vez que el bueno de Paul echa flores a la inteligencia artificial. En 2023, en un momento tan convulso como el de la huelga del sindicato de guionistas, afirmó que los escribas de Hollywood no temían a esta tecnología, sino a que no les pagasen.

“El sindicato no teme tanto a la IA como a no recibir un pago. Reflexionen sobre esa lógica. Es evidente que la IA se convertirá en una fuerza en el entretenimiento cinematográfico. Si un miembro del WGA emplea IA, debe ser pagado como escritor. Si un productor utiliza IA para crear un guion, debe contratar a un miembro del WGA para pagarle”.

De hecho, por aquél entonces, habló con IndieWire sobre los beneficios de la IA a la hora de reducir esfuerzos, a priori innecesarios, a la hora de escribir.

“Lo de la IA no se arreglará; será una parte muy importante de nuestro futuro. “Y la verdad es que muchos de los guiones de televisión y películas que ves ahora ya están, en cierto sentido, escritos por IA. Si alguien me pidiera, por ejemplo, ‘Haz un episodio de CSI’, vería una docena de episodios para captar el patrón: los personajes, los diálogos, las posiciones clave de los pilotos, todo lo que necesitas para crear una plantilla. Podría hacerlo fácilmente. Pero eso es exactamente lo que la IA hará. Probablemente harán un mejor episodio de CSI porque es más rápido, más barato y no pierde el tiempo con pretensiones".

Eso sí, deberíamos tener en cuenta que hay una ligera diferencia entre inspirarse y copiar trabajos preexistentes...

