'La cosa' no sería una de las mejores películas de terror de la historia sin su escalofriante final, pero no fue idea de John Carpenter

No sé si la mejor, pero no cabe la menor duda de que 'La cosa' es una de las obras maestras del cine de terror y un título perfecto que encumbrar independientemente de su género. Ahora bien, la devoción que muchos sentimos por la segunda gran cinta de John Carpenter —sólo por detrás de 'En la boca del miedo'— no estaría al mismo nivel de no ser por un final tremendamente sombrío y, hasta cierto punto, abierto.

La guinda en el pastel

Durante los no pocos vaivenes creativos que dio el largometraje durante su producción se encontró uno centrado en su cierre, que originalmente iba a ser mucho más distinto. En él, en lugar de dejar en el aire si Childs o MacReady, únicos supervivientes al ataque del "enigma de otro mundo", estaban infectados por la criatura, se dejaba claro que el personaje de Kurt Russell era el humano de la pareja.

Por suerte, tal y como desveló en una entrevista con CHUD.com en 2006, el actor reveló que fue él quien decidió optar por la incógnita, tomando como fuente de inspiración el título de la novela original de John W. Campbell en la que se basó el filme.

"Sabes, yo escribí esa última escena. Fue complicado porque John y yo decíamos durante toda la película: 'No tenemos un final, no tenemos un final', y entonces escribí eso. Él me dijo: 'No quiero pasar dos horas y que todo vuelva al punto de partida', y yo le respondí: 'John, de eso va la película'. Y la verdad es que Who Goes There? era el título del libro, y al final de la película tienes que preguntarte: ¿Quién anda ahí?".

Con este inteligentísimo ángulo narrativo, Russell dio de lleno en la diana: una película que trata sobre la paranoia y la identidad y en la que cualquier persona que te rodea puede ser una criatura alienígena a punto de unirte a su selecto club no puede culminar con un cierre de blanco o negro, sino de un gris que, de forma casi inconsciente, continúa dejando un desasosiego bajo la piel mucho después de que los títulos de crédito circulen en pantalla.

