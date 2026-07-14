8 episodios y 85 millones de visualizaciones. La miniserie de Netflix que lleva 4 semanas seguidas siendo la número 1 mundial de la plataforma

Hay miniseries que han dado muchas alegrías a Netflix en lo referente al seguimiento del público. De hecho, este mismo año se lanzó una a principios de año que acabó colándose entre las más vistas de la historia de la plataforma, pero ahora hay otra que va camino de hacer añicos los registros de 'Él y ella'. Y es que 'Te encontraré' suma ya 85,6 millones de visualizaciones en apenas 25 días.

Esos 85,6 millones de visualizaciones la sitúan ya a las puertas del top 10 de series de habla inglesa más vistas de todos los tiempos en la plataforma. Es justo 'Él y ella' el título que cierra actualmente la lista con 98,6 millones de visualizaciones, pero es que necesitó 91 días para llegar a esa cifra.

Un éxito extraordinario

A estas alturas ya es prácticamente imposible que 'Te encontraré' no supere a 'Él y ella', que en sus primeros 25 días "solamente" llegó hasta los 77,6 millones de visualizaciones. Esos 8 millones son ya insalvables, más aún si tenemos en cuenta que 'Te encontraré' todavía tenía mejores datos semanales que 'Él y ella' a estas alturas.

Además, 'Te encontraré' también ha superado a 'Él y ella' como la serie número 1 mundial de Netflix durante más tiempo, pues acumula cuatro semanas al frente de las listas de visionados. 'Él y ella' solamente aguantó tres, ya que a la cuarta fue superada por el esperado regreso de 'Los Bridgerton'.

La duda ahora es qué posición acabará ocupando entre las miniseries más vistas de Netflix. Los 142,7 millones que logró 'Adolescencia' en 91 países sí que están ya fuera de su alcance, pero que nadie se sorprenda si logra superar los 112,8 millones que hizo en su momento todo un fenómeno mundial como 'Gambito de dama'.

Por ahora, toca ver cómo se mantiene en próximas semanas, pero el funcionamiento de esta miniserie de 8 episodios basada en un libro de Harlan Coben liderada por Sam Worthington está siendo envidiable por ahora.

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