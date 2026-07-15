'Kimetsu no Yaiba' ha reventado la taquilla mundial, pero creo que el año que viene puede salirle un feroz competidor para dominar el mundo del anime

Lo de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' fue una absoluta barbaridad. Ya sabíamos que el anime de fantasía movilizaba de maravilla a sus fans y que tenía el éxito asegurado en la gran pantalla, pero la película batió decenas de récords de taquilla y se convirtió en uno de los grandes bombazos de 2025.

'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' tardó meses y meses en dejar los cines de Japón, acumulando más de 793,49 millones de dólares en todo el mundo. Pero ya está en marcha una nueva película de anime que podría incluso superar esta cifra.

El apoyo internacional cuenta, y mucho

La Anime Expo 2026 nos dejó varios bombazos, aunque el que no vimos venir era el anuncio de una película de 'Solo Leveling'. El fenómeno surcoreano ha venido pisando fuerte desde su estreno en 2024, reventando Crunchyroll en su lanzamiento y siendo uno de los animes mejor valorados de toda la plataforma con más de un millón de votos.

Algunos reportes internos parecen indicar que 'Solo Leveling: Beyond the System' llegaría en algún momento de 2027, y lo cierto es que la primera gran película de Sung Jinwoo tendría el potencial para igualar o incluso superar a 'Kimetsu no Yaiba'.

De entrada, 'Solo Leveling: Beyond the System' se trata de una película canon que continuará directamente los eventos del anime, como hizo en su día 'Kimetsu no Yaiba: Tren infinito'. Mucho más que un simple aperitivo de entre temporadas, sino un arco real con todo su impacto y consecuencias, el siguiente capítulo de una historia que tiene a los fans en vilo desde que se cerró la segunda temporada de la serie en 2025.

Desde luego, hay que tener en cuenta que de la descomunal taquilla de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita', más de 136 millones de dólares se recaudaron solamente en Japón... pero los otros 656 millones se consiguieron internacionalmente. Y aquí es donde reside la mayor ventaja de 'Solo Leveling': a pesar de que no termina de despuntar en Japón, es un huracán arrollador en el resto del mundo.

En 2024 se estrenó en cines 'Solo Leveling: ReAwakening', que al final no dejaba de ser un recopilatorio de la primera temporada del anime con un pequeño avance de la segunda. Y aún así consiguió recaudar 3,3 millones de dólares tan solo en Japón y 6,3 millones a nivel internacional con un estreno muy limitado. Si los responsables de la franquicia saben jugar bien sus cartas y presentar la nueva película a lo grande, Sung Jinwoo podría convertirse en un competidor tremendo para Tanjiro Kamado y los cazadores de demonios.

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