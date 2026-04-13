'Solo Leveling' y 'To Be Hero X' son los grandes ignorados en los Anime Awards. Creo que demuestra que aún no estamos listos para un gran cambio que ya está aquí

Como cada año por estas fechas, tenemos el ojo puesto en los Anime Awards de Crunchyroll, que celebran los mejores animes de cada año y a quienes los hacen posible. Ya tenemos en la mano la lista de nominados para este 2026, con 'Dandadan', 'Gachiakuta' y 'Los diarios de la boticaria' liderando en número de nominaciones.

Ahora bien, también hay que hablar de los grandes ninguneos del año, que también resultan curioso teniendo en cuenta que fueron varias de las series más populares de 2025.

Aún nos resistimos...

A pesar de que 'Solo Leveling' fue un tremendo huracán que arrasó el año pasado en los Anime Awards, este 2025 se ha quedado fuera de las grandes categorías. No ha logrado hacerse con la nominación a Mejor anime del año y se ha tenido que contentar con la posibilidad de aspirar a Mejor serie en curso y Mejor serie de acción.

No es una derrota total, ya que aspira a varios premios, aunque cuatro de ellos son por su apartado musical, uno por su protagonista Sung Jinwoo, y otros por doblaje. Sin embargo, el fenómeno de 'Solo Leveling' se ha desinflado con su segunda temporada, o al menos se ha quedado eclipsado por otras series que han llegado con más potencia a lo largo de 2025.

Pero el caso verdaderamente sangrante es el de 'To Be Hero X', el anime chino que nos fascinó a principios de 2025 con una mezcla de estilos visuales de muchísima calidad y una visión muy particular del mundo de los superhéroes. A pesar de ser una de las series más populares del año, no ha conseguido ni una sola nominación en los Anime Awards... Y lo mismo ha ocurrido con 'Lord of Mysteries', que además fue una de las series más vistas en Crunchyroll cuando se estrenó.

Se puede decir que 'To Be Hero X' y 'Lord of Mysteries' son técnicamente de producción china, por lo que son "donghua" y no anime, animación japonesa. Pero esta restricción a ceñirse solo a producciones japonesas cada vez tiene menos sentido, sobre todo teniendo en cuenta que el anime ya es un medio completamente internacional y que en especial China ha entendido de maravilla sus convenciones de estilo.

Lo mismo ocurre con las series de Studio Mir como 'Devil May Cry', ya que al tratarse de un estudio surcoreano parece quedarse sistemáticamente fuera de las nominaciones. Y es que Corea del Sur tampoco se quiere dormir en los laureles y se prepara para estrenar nuevos animes cada año... 'Solo Leveling' se libra de esta criba, porque a pesar de que es originalmente una historia coreana, la producción del anime es japonesa y corre a cuenta de A-1 Pictures.

Aunque queramos resistirnos a la idea, el anime ya no es solo japonés, y tanto estudios asiáticos como occidentales están tomando nota para crear sus propias series y películas.

Creo que los Anime Awards deberían tener en cuenta en el futuro este gran cambio en la industria, porque si de verdad estamos premiando los grandes animes de cada año, China y Corea vienen demostrando que vienen pisando con paso fuerte y que no podemos seguir ignorándolas mucho más tiempo.

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