El huracán 'Solo Leveling' arrasa con 'Dan Da Dan' y 'Frieren' y se corona como el mejor anime del año según los premios de Crunchyroll

Anoche se celebraron los 'Anime Awards' de 2025, que premiaron a los mejores animes del año pasado según los usuarios de Crunchyroll. Tras un periodo en el podíamos votar por nuestros favoritos entre los nominados, finalmente ya sabemos cuáles han salido vencedores en las distintas categorías y cuáles se han ido con más pena que gloria.

Vencedores y vencidos

No en vano, 'Solo Leveling' es el anime del momento: la serie basada en el popular manhwa ha sido la clara vencedora con un total de 7 premios, entre los que se encuentran algunos gordos, como el de mejor anime, mejor serie en curso o mejor serie de acción. Si bien en estos premios se tienen en cuenta los animes estrenados el año pasado, es indudable que el hecho de que los usuarios voten al año siguiente hace que pueda influir en popularidad si tienen nueva temporada en emisión.

Esto se ha notado mucho en que 'Dan Da Dan', pese a ser uno de los más populares de 2024, al final solo ha conseguido rascar 3 galardones (y dos en esencia son el mismo, porque van para la misma canción de su banda sonora). Por el contrario, 'Frieren' ha hecho honor a su tono nostálgico y ha logrado permanecer en la memoria de los usuarios, ya que ha conseguido la medalla de plata con un total de 4 premios.

El cuarto puesto entre los animes más premiados se lo ha llevado 'Kimetsu no Yaiba' con 2 que, aunque parezca que se ha quedado algo corto, lo cierto es que ya ha conseguido más que otros títulos de fandom masivo que no han conseguido ni un premio, como 'One Piece', 'Bleach' o 'My hero academia'.

Tampoco sorprende demasiado que 'Look Back' se coronara como mejor película, teniendo en cuenta que el resto de nominadas eran todas películas derivadas de series de anime menos 'Tu color' (que, más allá de su precioso diseño de personajes, se queda en una historia bastante floja para ser lo nuevo de Naoko Yamada desde 'A Silent Voice').

La mayor decepción para una servidora es que 'Los diarios de la boticaria' ('Kusuriya no hitorigoto'/ 'The Apothecary Diaries') tan solo se haya llevado un premio (mejor seiyuu) y gracias, pese a ser uno de los mejor valorados de 2024 y estar en el candelero ahora mismo con su temporada 2. Aunque todavía es más triste que, un año más, la categoría de mejor romance se la lleve otro shonen (y encima compitiendo contra 'Signos de afecto'... decepcionada, pero no sorprendida).

Aunque el golpe más duro se lo llevaron títulos que, pese a causar furor en 2024, anoche se fueron completamente de vacío, como 'Kaiju No. 8', 'Tragones y mazmorras' o el remake de 'Ranma 1/2'. Aquí podéis consultar la lista de nominados y a continuación os dejo con el palmarés completo de ganadores.

Palmarés de ganadores 2025:

Mejor anime del año: 'Solo Leveling'

Mejor película del año: 'Look Back'

Mejor anime en curso: 'Kimetsu no Yaiba'

Mejor anime nuevo: 'Solo Leveling'

Mejor anime original: 'Ninja Kamui'

Mejor animación: 'Kimetsu no Yaiba'

Mejor diseño de personajes: 'Dan Da Dan'

Mejor director: Keiichiro Saito ('Frieren')

Mejor arte de fondo: 'Frieren'

Mejor anime de romance: 'Blue Box' ('La caja azul')

Mejor anime de comedia: 'Mashle'

Mejor anime de acción: 'Solo Leveling'

Mejor anime isekai: 'Re:Zero'

Mejor anime de drama: 'Frieren'

Mejor anime slice of life: 'Makeine: Too Many Losing Heroines!'

Mejor personaje principal: Sung Jinwoo ('Solo Leveling')

Mejor personaje secundario: Fern ('Frieren')

Mejor personaje "que debe ser protegido": Anya Forger ('Spy x Family')

Mejor canción de anime: 'Otonoke' de Creepy Nuts ('Dan Da Dan')

Mejor BSO: Hiroyuki Sawano ('Solo Leveling')

Mejor opening: 'Otonoke' de Creepy Nuts ('Dan Da Dan')

Mejor ending: 'Request' de Krage ('Solo Leveling')

Mejor actor/actriz de doblaje en japonés (seiyuu): Aoi Yuki como Maomao ('Los diarios de la boticaria')

Mejor actor/actriz de doblaje en castellano: Masumi Mutsuda como Sung Jinwoo ('Solo Leveling')

Mejor actor/actriz de doblaje en español latino: Miguel Ángel Leal como Eren Jaeger ('Attack on Titan. Final Season: THE FINAL CHAPTERS Special 2')

En Espinof | El anime de 'Solo Leveling' ha introducido varios cambios en la historia de Sung Jinwoo, pero solo los lectores del manhwa se han dado cuenta

En Espinof | Las mejores series de anime en 2025