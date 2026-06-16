Malas noticias para los fans de 'Solo Leveling'. La temporada 3 del anime está definitivamente en marcha, pero el regreso de Sung Jinwoo se complica

Crear uno de los mayores animes de los últimos años no te garantiza el éxito inmediato, y a los fans tampoco les asegura que no se vayan a comer un hiato entre temporadas de varios años. Esto es lo que estamos viendo con 'Solo Leveling', que a pesar que sus dos primeras temporadas fueron un fenómeno arrollador, la tercera tanda de capítulos se está haciendo muchísimo de rogar.

La luz al final de un túnel muy largo

'Solo Leveling' se ha convertido en una pequeña gallina de los huevos de oro y una franquicia tremendamente exitosa que incluso tendrá su propia serie en acción real en Netflix. Ahora bien, los creadores del anime no anticiparon que fuera a ser este éxito internacional tan masivo, por lo que quizás no planificaron que la tercera temporada de la serie fuera a ser tan esperada.

Hace unas semanas el presidente de Crunchyroll ya nos dejó caer que la producción se estaba moviendo, pero parece que las cosas se mueven a un ritmo muy lento y la tercera temporada aún tardaría en llegar hasta 2027 o incluso 2028.

Así parece señalarlo D&C Media, la empresa propietaria de 'Solo Leveling', que en sus reportes cuatrimestrales han mencionado que "la tercera temporada del anime está confirmada (programada para 2027-2028)". Y aunque ya era un secreto a voces que el anime tenía más capítulos en marcha, para más de uno va a ser un chasco tener que esperar dos o tres años para ver cómo continúa la historia de Sung Jinwoo.

Ahora bien, en realidad esta pausa tiene bastante sentido, sobre todo teniendo en cuenta que la producción de las dos primeras temporadas llevó varios años y en A-1 Pictures tienen más proyectos encima. Ahora mismo en el estudio se encuentran trabajando en la adaptación de 'Bless', la tercera temporada de 'Mashle' y la continuación de 'Too Many Losing Heroines!' de cara a 2027, con lo que no es que estén ociosos precisamente.

Durante la Anime Expo y la Japan Expo del próximo julio podemos esperar novedades sobre 'Solo Leveling', aunque por ahora mejor hacernos a la idea de que toca esperar sentados.

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