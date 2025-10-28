Este es el mejor anime del año para los fans japoneses. Una comedia romántica que se ha merendado a 'Solo Leveling' y 'The Apothecary Diaries' y se puede ver en una tarde

Este año está siendo buenísimo para el anime, y aunque hay series para todos los gustos no se puede negar que 'Solo Leveling' fue el gran fenómeno mundial durante la primera mitad de 2025. Eso sí, en Japón el anime de acción no ha terminado de encandilar a los espectadores japoneses, y la serie que se ha terminado imponiendo como lo mejorcito de este año ha sido una comedia romántica.

Elige tu propia heroína

Y es que 'Solo Leveling' se impuso como el anime del año en los Anime Awards de Crunchyroll hace unos meses, pero en Japón no se siente la misma euforia y en los Anime Awards Newtype de Japón la serie ganadora ha sido 'MAKEINE: Too Many Losing Heroines!﻿' ('Make Heroine ga Ōsugiru!).

Esta comedia romántica se estrenó en verano de 2024 y rápidamente se convirtió en un fenómeno dentro de Japón y uno de los animes más vistos del país. Y aunque a nivel global no ha sido un fenómeno tan grande, se ha conseguido imponer como el anime más popular para los fans japoneses.

Es curioso que este año las series más populares de Japón estén lideradas por personajes femeninos, demostrando que, efectivamente, los fans del anime vienen buscando otro tipo de protagonistas. 'MAKEINE' se ha hecho con el primer puesto, pero en el segundo puesto de la lista de mejores animes de 2025 tenemos a 'Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX' y en el tercero a 'The Apothecary Diaries' con su segunda temporada.

Tenemos que irnos hasta el cuarto puesto de la lista para encontrar a 'Solo Leveling', que sigue sin calar del todo en Japón y demuestra que aún tiene mucho trabajo que hacer para encandilar a los fans nipones.

Si nos pica la curiosidad, 'MAKEINE: Too Many Losing Heroines!﻿' apenas consta de 12 episodios y se puede ver al completo en Crunchyroll con una pequeña maratón de una o dos tardes. Es la historia de un grupo de perdedoras que nunca consiguen conquistar a las personas de quienes están enamoradas y arranca cuando Anna Yanami, una estudiante muy popular, es rechazada por un amigo de la infancia.

En Espinof | ¿Qué son las Puertas Rojas de 'Solo Leveling'? Cómo se diferencian de las puertas normales y por qué son tan peligrosas para los cazadores

En Espinof | Los mejores animes shojo de la última década. 11 fantásticas series con intriga, romance y magia que se pueden ver en streaming