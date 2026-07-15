Me lo he pasado bomba con 'Cómplices hasta el final'. Una resultona comedia de acción en Prime Video con Hannah Waddingham y Octavia Spencer

Ahora que llega el verano sí que se agradecen propuestas bastante más ligeras que de costumbres. Y Prime Video acaba de estrenar una serie ideal para los que buscamos algo entretenido, divertido y con acción de por medio. Consta de 8 episodios y lleva por título 'Cómplices hasta el final' (Ride or Die).

Con Hannah Waddingham ('Ted Lasso') y Octavia Spencer ('Criadas y señoras') de cabezas de cartel, a un nivel argumental la premisa podría no ser nada del otro mundo, con una mujer descubriendo que su mejor amiga es asesina a sueldo. A partir de aquí hay que ofrecer algo que atraiga al espectador lo suficiente como para que no se vaya. Y lo hace.

Judithelma y Debbuise

Ya desde la escena de presentación de Judith, la asesina interpretada por Waddingham, la serie ya va remando a favor de obra. A eso se le agrega la evidente química que hay con la coprotagonista, la Debbie de Spencer, esposa de un miembro del parlamento británico. La creadora Tessa Coates construye esta "buddy comedy" a través de dos mujeres inseparables de intereses tremendamente similares pero con grandes diferencias.

Claro, el descubrimiento tras un golpe que sale mal y que parece implicar al marido de Debbie, lanza entre ellas la duda en lo que se sopesa si el gran secreto puede destruir su amistad. El guion, en este sentido, se preocupa de darle énfasis no tanto al cómo surge esta amistad sino a las causas (y traumas) que provocan el gran apego de la una hacia la otra. Ese sin ti no soy nada con "mujeres de cierta edad".

'Cómplices hasta el final' resulta tremendamente entretenida en lo que le gusta jugar con ciertos tropos de personajes. Femmes fatales al acecho aparte, tenemos implacables jefes de la organización (Billy Nighy); Calam Lynch parece vivir su propia comedia aparte en lo que intenta que no se vaya de madre el asunto como supervisor de Judith; el Billy de Ed Skrein se muestra como el clásico delincuente encantador y galán.

Lo que más me ha sacado de la serie son esos detalles completamente evitables por aquí y por allá que demuestran descuido a la hora de temas de atrezo y localización. El uso de mapas y planos es el ejemplo perfecto. Vale que no pongas demasiada confianza en los conocimientos de geografía del público pero si se ve claramente que están mirando un mapa de España para ver qué salida de la autopista coger, el que acaben cogiendo un tren en Calais es un gazapo gordo.

Por otro lado, si bien considero que tiene bastante ritmo, uno no deja de pensar en lo bien que entraba esta serie como una película o, al menos, como algo con un par de episodios menos. No es que se alargue o que de repente tengan que tirar de relleno pero sí que el guion a veces no logra justificar del todo sus ocho episodios.

No quiero que suene tanto como una queja, porque la verdad es que aun deseando que fuese algo más corta, 'Cómplices hasta el final' resulta un estupendo entretenimiento de acción y comedia. Apoyada en la magnífica química entre las protagonistas, la serie de Prime Video te lleva con ellas de viaje. Y vaya viaje.

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