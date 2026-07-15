Anya Taylor-Joy consigue que nos sintamos afortunados de vivir en su misma línea temporal. 'Lucky' es uno de los thrillers más intensos del año

Apple TV ha vuelve a apostar por el thriller de alto voltaje con el estreno de 'Lucky', una miniserie de siete episodios basada en la exitosa novela de Marissa Stapley. En ella seguimos a Lucky, una estafadora criada entre robos y engaños que, después de un golpe de diez millones de dólares que sale mal, se convierte en el objetivo tanto del FBI como de una peligrosa organización criminal.

Obligada a huir mientras intenta recuperar el dinero y salvar su vida, la protagonista se enfrenta a una persecución constante que apenas da un respiro al espectador. La serie combina acción, suspense y drama familiar con un ritmo vertiginoso, pero su mayor baza es una magnífica Anya Taylor-Joy, que sostiene la serie con una interpretación llena de matices, convirtiéndola en uno de los thrillers más entretenidos del año.

Es imposible recuperar el aliento

Uno de los mayores aciertos de 'Lucky' es su ritmo. Desde el primer episodio, la serie encadena persecuciones, huidas imposibles y espectaculares secuencias de acción que me han recordado a películas como 'El fugitivo' o 'Corre, Lola, corre'. Cada episodio introduce nuevos obstáculos para Lucky, manteniendo la tensión sin apenas dejarnos margen para respirar.

Es cierto que la historia se apoya en algunos elementos que ya conocemos dentro del género de atracos y crimen organizado, pero sabe mantener el interés gracias a la forma en la que desarrolla la persecución. A medida que la protagonista cambia de identidad y se adapta a nuevos escenarios para sobrevivir, la serie va desvelando poco a poco su pasado mediante flashbacks que sin duda enriquecen el relato.

Además, a nivel visual, también sabe hacerse notar. La dirección apuesta por un estilo muy cinematográfico, con persecuciones bien rodadas, movimientos de cámara dinámicos y una fotografía que aprovecha los paisajes desérticos para reforzar la sensación de aislamiento de la protagonista.

Qué suerte compartir línea temporal con Anya Taylor-Joy

Aunque la acción también es una constante imprescindible, el verdadero motor de la serie es Anya Taylor-Joy. La actriz transmite con enorme naturalidad la desesperación, el miedo y la astucia de una mujer obligada a improvisar constantemente para mantenerse con vida. Pero nunca está sola. A su lado brillan otros actores como Annette Bening y Timothy Olyphant, que aportan mucho carisma y profundidad a la trama.

Por otro lado, más allá de la adrenalina, 'Lucky' también habla sobre la familia, la identidad y la posibilidad de escapar del pasado. Esa combinación entre thriller, drama y personajes bien construidos hace que la miniserie funcione mucho más allá de sus escenas de acción y se convierta en una de las propuestas más recomendables del catálogo de Apple TV.

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