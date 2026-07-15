'The Batman 2' presenta su primer tráiler para anunciar que vuelve a retrasar su fecha de estreno por culpa de J.J. Abrams

Warner acaba de anunciar que 'The Batman 2' vuelve a retrasar su fecha de estreno, quedando ahora fijada para el 18 de febrero de 2028. Eso sí, en esta ocasión el motivo no tiene nada que ver con que Matt Reeves necesite más tiempo para pulir el guion, ya que la culpable es la nueva película de ciencia ficción de J.J. Abrams.

Esperemos que sea el último retraso

La parte buena de este movimiento es que Warner ha lanzado un primer tráiler de 'The Batman 2' para anunciar esta nueva fecha de estreno. Eso sí, no esperéis ver nada particularmente relevante en el vídeo, ya que se limita a mostrar una vez más a Robert Pattinson caracterizado como el justiciero de Gotham.

Todo apunta a que este cambio de fecha forma parte de la reestructuración que Warner ha hecho de su calendario de estrenos. Y es que el estudio ha adelantado 'The Great Beyond', la nueva película de Abrams protagonizada por Glen Powell y Jenna Ortega, del 13 de noviembre al 1 de octubre de 2027. Esta era justamente la fecha reservada hasta ahora para 'The Batman 2'.

Eso también dará más tiempo al equipo de postproducción de 'The Batman 2' para ofrecer una secuela lo más redonda posible, pero también nos recuerda que la compra de Warner por parte de Paramount sigue pendiente de cerrarse. Y esto también podría llevar a que haya más cambios de fechas de estreno en el futuro.

Por lo menos, 'The Batman 2' ya está rodándose, lo que tampoco nos garantiza verla -que nadie se olvide de lo que hizo Warner con la película de 'Batgirl'-, pero sí ofrece una mayor certeza sobre ella.

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