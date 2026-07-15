Es una de las películas de fantasía más infravaloradas de todos los tiempos. Una aventura muy entretenida que hoy celebra su 10º aniversario

Hoy se celebra el 10º aniversario de una película que fue injustamente vapuleada en su momento, hasta el punto de que luego era hasta habitual ver a gente riéndose de alguien porque le hubiese gustado. Una reacción tan visceral como incomprensible, ya que 'Cazafantasmas' es un muy divertido cruce de cine de fantasía y comedia que además supera con mucha holgura a las siguientes entregas de la saga.

Es evidente que lo que el público había esperado durante muchos años era una tercera entrega con el reparto original de 'Los Cazafantasmas', pues la segunda se remonta a 1989. Sin embargo, eso nunca se concretó, y la trágica muerte de Harold Ramis lo hacía sencillamente imposible. Fue solamente entonces cuando se apostó por un reboot protagonizado por mujeres que generó controversia desde mucho antes de su estreno.

Por mi parte, creo que el cuartero formado por Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Leslie Jones y Kate McKinnon hizo un buen trabajo, sin olvidarme tampoco de lo increíblemente divertido que está Chris Hemsworth ofreciendo una tronchante parodia del rol de secretaria sexy. Los hay que hasta se quejaron amargamente del trabajo aquí del Thor de Marvel, cuando realmente es uno de los puntos fuertes de la función.

Sí es verdad que 'Cazafantasmas' no es una película para nada redonda, pero es que tampoco lo era la mítica cinta original de 1984, donde la improvisación era esencial para darnos algunas escenas memorables, pero también para crear más de un desequilibrio narrativo. Aquí me la sensación de que también es un problema de escala y que el principal pecado que comete Paul Feig es que el presupuesto se le disparase de esa forma.

La cuestión es que 'Cazafantasmas' tuvo un exagerado presupuesto de 144 millones de dólares, por lo que no queda otra que hablar de un fracaso al tener en cuenta que luego solamente recaudó 229 millones. Sin embargo, la andadura en taquilla de las siguientes entregas de la saga apuntan a que simplemente ese era el techo actual de ingresos para la saga.

Por ejemplo, la aceptable 'Cazafantasmas: Más allá' se tuvo que conformar con unos ingresos de 204 millones de dólares, pero ahí en Sony fueron más listos al contener su presupuesto hasta los 75 millones. Con la deficiente 'Cazafantasmas: Imperio Helado' se vinieron más arriba al invertir 100 millones para luego recaudar 202, dejando así la saga en punto muerto.

Dicho esto, el recorrido comercial de una película nunca debería usarse como arma arrojadiza para valorar sus méritos artísticos. Hay películas malísimas que han arrasado en taquilla y también títulos que hoy muchos consideran una obra maestra que se estrellaron con estrépito en cines. ¿Queréis un ejemplo de esto último? Ahí tenéis el caso de 'Gattaca'.

Sospecho que la reacción que voy a recibir por parte de algunos lectores es de incredulidad por tener buenas palabras hacia 'Cazafantasmas', pero es que yo sigo sin entender ese odio que generó. Que sí, que igual tampoco hacía mucha falta hacer un reboot protagonizado por mujeres, pero el producto final sigue siendo una película muy entretenida que, como mínimo, supera a todas las secuelas.

Si os apetece recuperarla o darle una segunda oportunidad, encontraréis 'Cazafantasmas' en el catálogo de Amazon Prime Video.

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