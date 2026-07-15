'Ciclos' puede haber pasado algo desapercibida, pero sigue siendo una de las comedias más geniales que hay en emisión. Y su temporada 5 sigue siendo igual de tierna

Puede que no sea una de las series más conocidas de Apple TV, pero sí que es una de las más especiales. A través del viaje de una pareja que intentan ser padres, 'Ciclos' acaba convirtiéndose en una comedia inteligente, cálida y tremendamente cercana que encuentra belleza en las pequeñas cosas y recuerda que las mejores historias no siempre necesitan de grandes artificios para ganarse al público.

Hay que seguir intentándolo

Uno de los grandes aciertos de 'Ciclos' es la forma en la que aborda un tema tan complejo como la adopción sin caer nunca en el drama fácil. La serie habla de las dificultades, las dudas y las decepciones que viven Nikki y Jason, pero siempre desde una mirada optimista.

De hecho, gran parte de su encanto está en la extraordinaria química que tienen Esther Smith y Rafe Spall. Su relación resulta tan natural que es imposible no empatizar con ellos desde el primer episodio. Sus conversaciones, sus discusiones y su manera de apoyarse mutuamente la convierten en el auténtico corazón de la serie.

Por otro lado, el humor británico también juega un papel fundamental. 'Ciclos' sabe encontrar momentos divertidos incluso en las situaciones más complicadas, equilibrando constantemente la emoción con escenas llenas de ironía, ternura y pequeños instantes cotidianos que hacen que todo resulte muy auténtico.

Y a todo ello se le suma un magnífico reparto de secundarios. Familiares, amigos y trabajadores sociales aportan nuevas perspectivas a la historia y enriquecen el viaje de los protagonistas, construyendo un universo lleno de personajes memorables.

Además, otro de sus puntos fuertes es su formato. Con episodios de apenas media hora y temporadas muy fáciles de ver -acaba de estrenar la quinta y se pasan volando-, mantiene un ritmo muy ágil y muy disfrutable.

También merece la pena destacar que su quinta temporada demuestra que la serie sigue creciendo junto a sus personajes. Los nuevos episodios exploran una etapa muy distinta para Nikki y Jason, que ahora deben enfrentarse a los retos de criar a dos adolescentes y su esencia sigue intacta.

En definitiva, es una comedia reconfortante, divertida y emocionante que habla sobre el amor, la familia y las segundas oportunidades con una honestidad poco habitual. 'Ciclos' es una serie que demuestra que no hacen falta grandes giros ni escenas espectaculares para emocionar de verdad, solo personajes bien escritos y una historia contada con muchísimo corazón.

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