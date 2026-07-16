Ya es oficial: 'Expediente Warren' tendrá una película más, pero supondrá un antes y un después en la saga

¿De verdad creías que el mundo de 'Expediente Warren' iba a terminar con 'El último rito', la película que se estrenó el año pasado y, a priori, ponía punto y final a la historia de la pareja de parapsicólogos? Por supuesto que no. No solo están preparando una serie de televisión, sino que en 2027 tendremos una nueva entrega de 'La Llorona', James Wan lleva años tratando de hacer un spin-off de El Hombre Torcido y ahora acaban de anunciar que tendremos, por supuesto, una precuela. Lo paranormal no se acaba nunca.

Wan, two, three, caramba

El año que viene, concretamente el 10 de septiembre de 2027, veremos el retorno de los Warren en una precuela que no ha pillado por sorpresa a nadie: 'First Communion' es el intento obvio de capitalizar una saga que amasó casi 500 millones de dólares con su última secuela, pero en esta ocasión no contaremos con Patrick Wilson y Vera Farmiga, que sí parecen haberse despedido de sus papeles. Al menos hay alguien en esta saga que deja ir.

Sus versiones jovenes la interpretarán Garrett Wareing ('La Larga Marcha', 'Nueva vida en Ransom Canyon') y Amanda Fix ('Algo malo está a punto de suceder', 'Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma'), como hemos leído en Variety. Aún no se sabe qué casos investigarán, pero yo daría por hecho que no van a quemar todos sus barcos aquí: hay que prepararse para hacer secuelas de la precuela hasta agotar la franquicia del todo.

Esta precuela estará dirigida por Rodrigue Huart, en su debut en una película de primera división, y estará guionizada por Richard Naing e Ian Goldberg, que ya hicieron tanto 'Expediente Warren: El último rito' como 'La Monja II'. Vamos, que por más que nos empeñemos, los Warren no se van a ir a ningún lado.

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