'Algo terrible está a punto de suceder' hace de su protagonista "la razón por la que acabas enganchándote". Por qué la serie acierta con esto y se equivoca de formato

'Algo terrible está a punto de suceder' es una de las propuestas más recientes de Neflix y aunque no sea del todo redonda, consigue llamar la atención por su atmósfera y las ideas que propone. Creada por Hayley Z. Boston, la serie se mueve dentro del terreno del terror psicológico, con claras influencias de títulos como 'Déjame salir' o 'La semilla del diablo'.

La historia se construye alrededor de una sensación constante de amenaza, de que algo está a punto de romperse, apoyándose en una puesta en escena muy cuidada y en una protagonista que sostiene gran parte del peso dramático. Sin embargo, más allá de su arranque prometedor y de algunos momentos realmente inquietantes, la serie también deja la sensación de que podría haber funcionado mejor en otro formato, con una narrativa más contenida y menos dispersa.

Interesante e irregular

Para Alejandro G. Calvo, la serie parte de una idea clara: no es tanto una gran ficción como una propuesta interesante. Él mismo lo resume así en La crítica de Álex, dejando claro desde el principio que su valor está más en lo que intenta que en lo que consigue.

De hecho, uno de los aspectos que más destaca es su potencial desaprovechado. Durante el visionado, el crítico no dejaba de pensar en lo mismo: "Qué buena peli habría sido", señalando que la historia funciona mejor en momentos concretos que en el desarrollo completo de sus ocho episodios.

El arranque, de hecho, le parece uno de sus grandes aciertos. El episodio piloto le sorprendió especialmente, con una construcción muy efectiva del misterio y del mal rollo, llena de situaciones inquietantes que prometen una serie mucho más potente de lo que finalmente es.

También pone en valor su atmósfera y su capacidad para generar incomodidad. La serie apuesta por una sensación constante de amenaza, algo que él define con una idea muy concreta: "una construcción terrorífica sobre algo que está a punto de suceder", apoyada en espacios opresivos y una estética muy cuidada.

Sin embargo, ese buen punto de partida no se desarrolla como debería. Según el crítico, la serie se alarga innecesariamente y pierde fuerza. Aun así, hay elementos que sostienen el conjunto, especialmente su protagonista. Para Calvo, Camila Morrone es clave para que la serie funcione: "Ella es la razón realmente por la que acabas enganchándote", ya que logra mantener la intensidad incluso cuando el material no siempre está a la altura.

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