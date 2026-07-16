Las 30 mejores películas sobre el mundo de la música: joyas del cine que retratan a la industria musical

El éxito de 'Michael', el biopic sobre Michael Jackson, ha confirmado que el cine musical vive uno de sus mejores momentos. Después de fenómenos como 'Bohemian Rhapsody', 'Rocketman', 'Elvis' o 'A Complete Unknown', las películas inspiradas en la vida de grandes personajes reales o artistas se han convertido junto a los musicales en una apuesta casi segura para los estudios, capaces de conquistar tanto la taquilla como la temporada de premios.

Con nuevos proyectos ya en marcha sobre otras leyendas de la música, queda claro que el género atraviesa una nueva edad de oro. Pero el cine y la música llevan décadas formando una pareja perfecta, mucho más allá de los biopics. Desde historias inspiradas en bandas reales hasta ficciones que capturan como pocas el poder transformador de las canciones, existen auténticas joyas que todo amante de la música debería conocer.

'A Complete Unknown' (2024)

James Mangold ha vuelto a demostrar que es uno de los grandes especialistas del biopic musical con esta extraordinaria aproximación a los primeros años de Bob Dylan. Lejos de buscar una biografía convencional, la película retrata el momento en el que un joven músico desconocido revolucionó la escena folk estadounidense, culminando con su histórica actuación eléctrica en Newport. Timothée Chalamet firma una de las mejores interpretaciones de su carrera, acompañado por un reparto sobresaliente encabezado por Edward Norton y Monica Barbaro. Es un biopic elegante, emocionante y con una banda sonora excepcional.

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'Piece by Piece' (2024)

Pharrell Williams encontró una forma completamente distinta de contar su vida: un documental biográfico realizado íntegramente con animación LEGO. Lejos de ser un simple reclamo visual, la película convierte el recorrido del músico y productor en una experiencia creativa, colorista y emocionante, demostrando que todavía hay margen para reinventar el biopic musical.

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'Kneecap' (2024)

Uno de los biopics musicales más refrescantes de los últimos años. Los propios integrantes del grupo de rap irlandés Kneecap se interpretan a sí mismos en una historia irreverente, divertidísima y llena de energía que mezcla comedia, reivindicación política y música. Más que un biopic convencional, es una celebración de la identidad cultural y del poder de la música para desafiar cualquier norma.

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'Better Man: La historia de Robbie Williams' (2024)

La historia de Robbie Williams se convirtió en una de las biografías musicales más originales de los últimos años gracias a su arriesgada decisión de representar al cantante como un mono generado por CGI. Lo que parecía una extravagancia terminó dando forma a un retrato sorprendentemente honesto sobre la fama, las adicciones y la autoestima. Es una película visualmente deslumbrante, con números musicales espectaculares y una sensibilidad muy poco habitual dentro del género.

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'Demasiados enemigos' (2022)

El cine español también encontró espacio para mirar a su propia historia musical con este retrato de Eskorbuto, una de las bandas más influyentes y malditas del punk nacional. Dirigida por Aitor Gutiérrez y producida por Álex de la Iglesia, la película recupera el espíritu irreverente del grupo y muestra el precio que pagaron por mantenerse fieles a sí mismos.

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'Yesterday' (2019)

Danny Boyle imaginó uno de esos "¿y si...?" irresistibles: un mundo en el que nadie recuerda a los Beatles excepto un único músico. A partir de esa premisa construye una comedia romántica encantadora que también funciona como una enorme carta de amor al mayor grupo de la historia. Puede que no sea una película perfecta, pero resulta imposible no salir tarareando sus canciones.

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'Rocketman' (2019)

Si 'Bohemian Rhapsody' apostaba por el clasicismo, 'Rocketman' decidió abrazar el musical fantástico para contar la vida de Elton John. Dexter Fletcher convirtió la biografía del artista en un espectáculo lleno de imaginación, números musicales y emoción, con un entregadísimo Taron Egerton al frente. Una propuesta mucho más atrevida de lo que suele ser habitual en este tipo de producciones.

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'Ha nacido una estrella' (2018)

Bradley Cooper se marcó un estupendo debut con la enésima versión de un clásico del Hollywood de cualquier época. Porque Cooper brilla más que nadie aquí. Delante y detrás de la cámara. Hay bambalinas del mejor programa de la historia de la televisión, sale Ford Fairlane y encima hay grandes canciones. Y Lady Gaga. Ahora pagadme mi proyecto de Doc Savage con Cooper de protagonista.

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'Bohemian Rhapsody' (2018)

Pocas películas recientes han conectado con el gran público como este retrato de Freddie Mercury y Queen. Convertida en un fenómeno mundial, superó los 900 millones de dólares en taquilla y ganó cuatro premios Oscar, incluido el de Mejor Actor para Rami Malek. Su éxito reabrió definitivamente la puerta a la nueva edad de oro de los biopics musicales.

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'Love & Mercy' (2014)

¿Un biopic musical diferente? Sí, GRACIAS.

Arriesgada, emocionante y dolorosamente hermosa, la película gana con esa valiente y loca decisión (muy propio aquí todo lo que sea una idea loca) de tener a dos protagonistas para un mismo papel. Sí, he dicho dos protagonistas y no dos actores.

Los dos Brians están impresionantes, aunque el esfuerzo de Paul Dano se me antoja un poco mayor. Es impresionante igualmente lo trabajado del guion, con toda la vida y detalles tortuosos que no están pero sí están, por la parte musical y artística, recreando las sesiones de grabación de manera alucinante. Sinceramente, no sé si se podía hacer mejor.

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'Frank' (2014)

Antes de regalar un Oscar a la Capitana Marvel, Lenny Abrahamson ya había dirigido un puñado de películas y la primera en hacer ruido, al menos por aquí, fue esta tragicomedia musical protagonizada por Michael Fassbender. Grandes canciones, mejores interpretaciones y un espíritu indie tan postizo, en el fondo, como la cabeza de su protagonista.

Frank sube y baja, hace reír y emociona, manteniendo esa falta de cordura hasta un desenlace demoledor que da sentido a algo que ya sabíamos de sobra. Una película, además, bien bonita de ver y escuchar. Estupenda, pura terapia.

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'A propósito de Llewyn Davis' (2013)

Si algo saben los Coen, es rodearse de grandes conocedores de la música norteamericana. Con T Bone Burnett y Marcus Mumford en la producción musical, 'A propósito de Llewyn Davis' es un pelotazo folk sobre un personaje invisible en medio de todo el auge que estaba por llegar a Greenwich.

Con una interpretación portentosa de Oscar Isaac en el papel por el que será recordado para la eternidad, el héroe más molón de la nueva saga galáctica de chez Lucas se apunta una serie de hits antológicos, uno de los más simpáticos, curiosamente, al lado de su mayor enemigo de las galaxias.

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'Killing Bono' (2011)

¿Quién no ha soñado alguna vez con algo así? Seas, hayas sido o no seas fan en absoluto de la banda irlandesa, habrás pensado en ello alguna vez. A pesar de no ser una película que destaque en su propuesta narrativa, 'Killing Bono' tiene miga.

Lo que empieza siendo un simpático retrato de rivalidad entre unos primerizos U2 y sus colegas de banda "hermana" termina como un drama de sobremesa con toques de comedia amable que no convence.

Como una suerte de 'Anvil' ficcionado, manipulando medianamente la historia original para que resulte aún más increíble, 'Killing Bono' es una película con buenas interpretaciones, buenas ideas y mejor música de fondo.

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'Scott Pilgrim contra el mundo' (2010)

En los libros de texto de las escuelas de cine del futuro, habrá un capítulo precioso sobre el cine que cambió el curso de los acontecimientos y cómo nadie pareció darse cuenta. Hablarán de 'Avatar' como nosotros hablamos de la polivisión entonces, aplaudiendo su valentía pero conociendo de primera mano su inutilidad.

En cambio, los cineastas del siglo XXIII verán en 'Speed Racer' o en esta extraordinaria película lo que nosotros vimos en 'Sed de mal' o en cualquier otra película de estudio obligatoria.

Lo que no tengo muy claro es cómo diablos van a superar esos futuros directores del año 2300 semejantes obras maestras.

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'Straight Outta Compton' (2015)

Es curioso cómo atrae la historia sin parar a cualquier espectador, sin que necesite ser un gran fan de NWA, Dre o Cube. Supongo que lo que todos queremos en realidad es ser un puto amo como ellos y manejar la vida como hacían estos tíos peligrosos.

Tal vez pueda pecar de lucir algo televisiva por momentos a pesar de ser bastante más grande y espectacular que lo que se podría ver en televisión, aunque probablemente por esos cliffhangers tan marcados nos venga a la cabeza algo de HBO.

Extraordinario trabajo actoral y banda sonora de infarto.

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'Popstar: Never Stop Never Stopping' (2016)

Las miserias de la actual generación de superestrellas al descubierto, en forma de falso documental y con el toque 100% efectivo de The Lonely Island, posiblemente la mejor formación cómica que haya visto vuestra joven y poco habituada a la calidad en cualquiera de sus vertientes generación.

La frustración de quien sabe que ha perdido el favor de la crítica o de su público caricaturizada con trazo grueso, cameos y las mejores canciones que nadie en su sano juicio habría compuesto. Traspasar el legado de trabajos históricos como la obra maestra de Christopher Guest 'This Is Spinal Tap' o algo más moderados pero respetados como 'Anvil'.

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'Dewey Cox: Una vida larga y dura' (2007)

Este hito de la música ficticia se merienda fórmulas a las que parodia desde el cariño y que reforzaron su historia con doradas estatuillas. John C. Reilly, una leyenda de la interpretación que se pasó al lado payaso en el momento más oportuno, se entrega en cuerpo y alma en este hilarante retrato de la historia de la música.

Jake Kasdan, que iba para infalible, se ha perdido entre remakes y secuelas de remakes y comedias descafeinadas, pero aún habiendo continuado por la senda del humor más explosivo y con el mejor reparto posible, jamás habría igualado esta obra maestra.

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'Ray' (2004)

Jamie Foxx ofreció una de las interpretaciones más impresionantes del siglo XXI dando vida a Ray Charles. El resultado fue un Oscar más que merecido para una película que recorre la carrera del músico sin esconder sus adicciones, sus contradicciones y su inmenso talento. Un biopic clásico, sí, pero ejecutado con una fuerza interpretativa extraordinaria.

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'En la cuerda floja' (2005)

La historia de Johnny Cash y June Carter encontró en Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon una pareja protagonista difícil de superar. James Mangold firma un relato romántico y musical que emociona tanto por sus canciones como por la humanidad con la que retrata a dos artistas irrepetibles. Un clásico moderno del biopic musical.

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'Dreamgirls' (2006)

Una epopeya musical con un gran reparto y algunas de las mejores composiciones de un musical de Broadway logran una historia cautivadora y extremadamente cuidadosa basada en la historia de The Supremes.

Jennifer Hudson, Beyoncé, Jamie Foxx o Eddie Murphy brillan con luz propia y cantan como si fueran verdaderos dioses de la Motown. No es otro estúpido musical más, son algunas de las bambalinas más dolorosas de la historia de la música americana.

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'Casi famosos' (2000)

Hubo un tiempo en el que Cameron Crowe parecía uno de los mejores narradores americanos. 'Un gran amor', 'Solteros' y la popular 'Jerry Maguire' auparon al director a lo más alto, lugar desde el que rodó su pretenciosa ambiciosa historia personal porque, diablos, es más interesante que la de cualquier banda de rock de los setenta.

A pesar de su prepotencia, es difícil no caer rendido ante 'Casi famosos', un relato que apasionará a un amplio espectro de espectadores que no necesitan ser especialmente melómanos. Stillwater, la banda liderada por Jason Lee y Billy Crudup era una mezcla de las bandas a las que un joven Crowe acompañó de gira mientras trabajaba para 'Rolling Stone': Poco, The Allman Brothers Band, Led Zeppelin, Eagles y Lynyrd Skynyrd. Puestos a verla de nuevo o por primera vez, que sea el montaje de casi tres horas. No se vaya a enfadar Cameron.

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'24 Hour Party People' (2002)

Tony Wilson, colegas. El hombre que se inventó todo un movimiento cultural sin precedentes. Licenciado en periodismo por Cambridge y presentador de programas televisivos musicales en Granada Television, Wilson fundó Factory Records para dar salida a las bandas que actuaban en su sala de conciertos, The Factory.

Uno de los trabajos más finos de Michael Winterbottom con un reparto increíble liderado por Steve Coogan y donde también mueven la patita al son de la música mancuniana (y de alrededores) gente como Paddy Considine, Shirley Henderson, Lennie James, Sean Harris o Andy Serkis.

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'Velvet Goldmine' (1998)

Retrocedamos un poco más en el tiempo para encontrarnos en el Londres firme y recio que se verá golpeado de manera frontal por la épica del glam rock más sugerente. Buen complemento a la película anterior, aquí será el maestro Todd Haynes quien se encargue de dirigir una orquesta perfecta.

Los integrantes no son moco de pavo: Jonathan Rhys Meyers, Ewan McGregor, Toni Collette y Christian Bale mueven sus caderas en una película que sentó unas bases poco explotadas. Tendría que llegar la monumental obra maestra de John Cameron Mitchell, 'Hedwig and the Angry Inch', para recordarnos que, a veces, no hay más solución que una buena dosis de rock sucio.

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'The Wonders' (1996)

El buenazo de Tom Hanks, ya con dos premios de la Academia en los bolsillos, se lanzó a la aventura de la dirección a través de una historia también suya. La película presenta música original del propio Hanks, Adam Schlesinger, Rick Elias, Scott Rogness, Mike Piccirillo, Gary Goetzman y Howard Shore. La canción principal de la película está compuesta por Adam Schlesinger, bajista de Fountains of Wayne.

No se dice mucho, pero la película está francamente bien, Hanks prácticamente descubrió a Charlize Theron y el reparto de la película se divierte de lo lindo recuperando el (power) pop de los sesenta. Un reparto, por otro lado, excelente.

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'Cabezas huecas' ('Airheads', 1994)

Por supuesto, tal y como puedas imaginar, no existe una lista cinematográfica que no tenga un hueco para Adam Sandler. Pero 'Cabezas huecas' es una de esas escasas películas "con" Adam Sandler y no "de" Adam Sandler.

Veinticinco años después, la película se mantiene fresca y joven, y todo su humor físico sigue intacto porque, diablos, qué gracioso es Michael Richards.

Resulta difícil de creer el odio y la indiferencia que hoy arrastran Sandler y Fraser cuando durante un buen puñado de años solo pretendieron hacernos felices. Impagable Buscemi como pre-Dave Grohl.

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'Backbeat' (1994)

Este título de culto de mediados de los 90 giraba sobre las desventuras de los chavales de Liverpool durante una estancia en Hamburgo, donde realizaron algunas actuaciones en directo antológicas y un tanto pasadas de rosca.

Pero en 'Backbeat' lo importante era la relación entre la banda y cómo en la ciudad alemana conocen a unos jóvenes artistas, entre ellos Astrid Kirchherr (Sheryl Lee), una fotógrafa cuya relación con el malogrado Stuart Sutcliffe pondría en peligro la estabilidad del grupo. Estupenda banda sonora con versiones prácticamente garage rock. Como para no hacerlo, con Dave Pirner, Greg Dulli, Thurston Moore, Don Fleming, Mike Mills y Dave Grohl a los mandos.

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'The Doors' (1991)

Oliver Stone llevó a la gran pantalla la vida de Jim Morrison con una película tan excesiva, psicodélica y caótica como el propio cantante. Lejos del biopic convencional, el director convierte la historia de The Doors en un viaje alucinógeno donde la música, la autodestrucción y la contracultura de los años sesenta se funden en una experiencia visual tan fascinante como desbordante. Val Kilmer firma una interpretación sencillamente inolvidable.

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'El guardaespaldas' (1992)

Más que un biopic, es una de las grandes historias románticas de los noventa y un auténtico fenómeno musical. Whitney Houston debutó en el cine junto a Kevin Costner y dejó para la historia una banda sonora irrepetible encabezada por el inmortal "I Will Always Love You". Quizá no reinvente el género, pero pocas películas han sabido convertir la música en un fenómeno cultural de semejante magnitud.

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'CB4: La película' (1993)

Veinte años antes de la nominación al Oscar del biopic de los NWA, Tamra Davis, mítica realizadora acostumbrada a trabajar con los más grandes, se marcó un falso documental musical sobre los CB4. Chris Rock brilla como el idiota en el mundo del gangsta rap, Mc Gusto, líder del grupo de rap más caliente del momento.

Además, este hiriente trabajo está lleno de leyendas del rap como Ice-T, Flavor Flav o Easy E, y cuenta con la aparición especial de invitados como Halle Berry y Shaquille O'Neal. 'CB4' es un histérico paseo por las calles del corazón hip-hop que ahora más que nunca necesita ser desenterrado.

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'El fantasma del Paraíso' (1974)

Una de las mejores y más libres películas de uno de los más grandes y libres autores vivos de la generación de los moteros tranquilos y los toros salvajes. Poco más se puede decir para que cualquiera que esté empezando en esto de ver cine se lance de cabeza a por 'El fantasma del Paraíso'.

Pocas veces alguien ha apostado con tanto tino por el satanismo y la venta ambulante de almas del género musical como este fáustico ejercicio de estilo donde el director de 'Impacto' preparaba el terreno del fantástico más desquiciado que estaría por llegar. Ninguna sorpresa siendo 'Hermanas' su trabajo anterior.

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