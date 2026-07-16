Telecinco ha colado un detalle en la promo de "El Rosco". Para los espectadores de siempre, en verdad, no es novedad

La batalla por el futuro de "Pasapalabra", tanto del formato como de la marca, está lejos de haber dicho su última palabra —nunca mejor dicho. Mientras el litigio en los tribunales y en la administración sigue su curso, Mediaset trabaja en silencio con un objetivo claro: levantar un rival de peso para el concurso que presenta Roberto Leal y, de paso, empezar a frenar la grave crisis de audiencias que atraviesa Telecinco. De ese proyecto solo se conoce un detalle: su prueba final será 'El Rosco'... aunque con una novedad.

Hace unos días, casi por sorpresa, desde Fuencarral difundieron un primer teaser en el que aparecía un círculo con las letras del alfabeto, una imagen que cualquiera asociaría de inmediato a Pasapalabra. Las reacciones en redes sociales fueron variadas, habiendo bastante críticas al aspecto apresurado de la promoción —que visualmente no resultaba especialmente atractiva— pero hubo algún que otro usuario que se puso a contar las letras del rosco solo para descubrir que no había 25 letras, sino dos más: 27.

Es decir, además de todas las letras que recordábamos, se han añadido la K y la W. Para los espectadores de toda la vida, en realidad, esto no supone una gran novedad. En sus inicios, hace ya 26 años, cuando Silvia Jato presentaba el formato en Antena 3, la prueba final de 'Pasapalabra' incluía 28 letras, entre ellas las dos mencionadas y también la "Ll". Con el paso del tiempo, el concurso fue evolucionando y renunciando a todas estas grafías. No tanto por una cuestión de imposición lingüística, sino por una razón mucho más práctica: la lógica del diccionario. Apenas existen palabras en español que permitan construir definiciones naturales con ellas, lo que hacía la prueba menos fluida aquí.

Sigue pasando con las que hay. Por ejemplo, con la "Z" estoy cansado de que pregunten cada pocas semanas por zozobrar. Puede ser un término complicado para muchos de nosotros, pero no para un concursante que difícilmente se equivocará aquí y el espectador más habitual. Por esto, que Telecinco vaya a recuperar un rosco de 27 palabras puede ser visto como una completa metedura de pata por los más fieles del programa ya que este perderá cierto equilibrio entre dificultad y jugabilidad. Aunque claro, todo esto puede ser un gazapo de Mediaset en su promoción, lo cuál tampoco les dejaría en muy buen lugar ahora.

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