Este fue el momento exacto en el que 'Fast & Furious' dejó a un lado las carreras de coches y eligió la familia como el motor de la saga

Pocas sagas han sabido evolucionar sin llegar perder su esencia como lo ha hecho 'Fast & Furious'. Lo que comenzó en 2001 como una historia de carreras ilegales y coches tuneados terminó convirtiéndose en una de las franquicias de acción más exitosas de Hollywood, capaz de mezclar espías, persecuciones imposibles, submarinos, viajes al espacio y todo tipo de excesos.

Pero, por encima de las explosiones y las acrobacias, hubo un momento en el que la velocidad dejó de ser el verdadero motor de la saga. La gran protagonista pasó a ser la "familia", ese concepto que acabó dando sentido a todas las locuras que vinieron después. Pero ¿cuándo dejó 'Fast & Furious' de ir sobre coches para empezar a hablar sobre las personas?

Un día, todo cambió

Aunque la primera película ya introducía la relación entre Brian O'Conner (Paul Walker) y Dominic Toretto (Vin Diesel), además de las famosas barbacoas familiares, todavía estaba muy lejos de la saga que conocemos hoy. Dom y Brian apenas empezaban a confiar el uno en el otro y el conflicto giraba alrededor de las carreras ilegales y los robos. Había química entre los personajes, pero aún no existía esa idea de la familia elegida que acabaría definiendo a toda la saga.

Las siguientes entregas ampliaron el universo con personajes tan importantes como Roman, Tej o Han, pero tampoco supusieron el gran punto de inflexión. Incluso la cuarta película, que reunía de nuevo a Dom y Brian y colocaba la venganza por Letty en el centro de la historia, seguía presentándolos más como rivales que como hermanos. La semilla estaba plantada, aunque todavía no había terminado de crecer.

Muchos podrían pensar que el cambio llegó con 'Fast & Furious 6' o incluso con 'Furious 7', cuando la palabra "familia" ya se había convertido en el lema oficial de la saga. Sin embargo, para entonces esa transformación ya estaba completamente asumida tanto por los personajes como por el público. Aquellas películas simplemente consolidaron una identidad que llevaba tiempo construyéndose.

La verdadera revolución llegó con 'Fast & Furious 5'. Fue la entrega que reunió por primera vez a casi todo el equipo y convirtió al grupo en una auténtica familia. Brian abandona definitivamente su vida como agente para rescatar a Dom, el equipo deja de funcionar como una suma de aliados circunstanciales y empieza a actuar como una unidad inseparable. Es también la película que introduce a Hobbs y cambia para siempre la escala de la franquicia.

A partir de ahí, dejó de ser una saga sobre carreras clandestinas para transformarse en un espectáculo de acción descomunal. Los coches siguieron siendo importantes, pero ya no eran el centro de todo. Lo importante era ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar cada personaje por proteger a los suyos, aunque eso implicara enfrentarse a mercenarios, detener submarinos o viajar al espacio.

Y quizá esa sea la verdadera razón por la que la franquicia ha resistido durante tanto tiempo. Sus acrobacias son cada vez más exageradas, pero siempre están sostenidas por el mismo mensaje: la familia está por encima de cualquier otra cosa.

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