Christopher Nolan adora las películas de 'Fast & Furious', las ve "todo el rato" y no siente ninguna culpa por ello

Seguramente, si te imaginas a Christopher Nolan eligiendo película para ver el sábado por la noche con mantita y palomitas creerás que está rebuscando en su colección de Criterion y eligiendo algo de Dreyer o de Bergman. Sin embargo, el director de 'Oppenheimer' es mucho más prosaico: no se pierde ni una de... 'Fast & Furious', la saga de diez (once contando 'Hobbs & Shaw') películas protagonizadas por Vin Diesel. Y lo que es mejor: no siente ni pizquita de vergüenza por ello.

Fast, furious and Oppy

Ha sido, cómo no, en el podcast Happy Sad Confused, el programa con más famosos por metro cuadrado de todo el mundo, donde el director ha declarado su amor por 'Tokyo Race', la tercera y polémica entrega de la franquicia, alabando todas las películas de la misma que ha hecho Justin Lin: "Se van volviendo más locas y más grandes y más locas y más grandes y se convierten en otra cosa, pero otra cosa bastante divertida".

No es la única vez que ha hablado últimamente sobre la franquicia: Stephen Colbert, en su 'The Late Show', le confesó que jamás había visto una sola película de la saga, a lo que Nolan contestó sin tapujos de ningún tipo.

No me siento culpable de ser un fan de 'Fast & Furious'. Una franquicia de acción tremenda... ¿No has visto ninguna? Yo las veo todo el rato. Las adoro. Me sorprende que nunca hayas visto ninguna. Solo en las últimas se desarrolla un arco específico y mitología propia. Empezaría con 'Tokyo Race' y la vería como película suelta.

Mientras Nolan sigue preparando su -aparente- desfile triunfal por los Óscar, 'Fast & Furious' se enfrenta a su última película, la undécima, después de que su secuela anterior no diera beneficios (pese a ser la quinta película más taquillera del año). Al menos un espectador tienen más que seguro.

En Espinof: