El magnum opus de Christopher Nolan entre demonios devoradores de almas. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Que no nos engañen los buenos datos que nos han dejado el quinteto de títulos más taquilleros del pasado finde: el box office patrio está sostenido únicamente por los largometrajes mediáticos de rigor, con tan solo siete cintas de todas las que están en cartel logrando superar la barrera de los 100 000 euros. No obstante, esto no empaña el casi empate entre 'Vaiana' y 'Minions & Monsters', que cerraron su primera y segunda semana con 1,5 y 1,3 millones de euros respectivamente.

No obstante, por encima de esto y del notable desempeño de una 'Toy Story 5' que ocupó la tercera posición con 0,89 millones de euros más en el bolsillo, la verdadera noticia la encontramos en 'Obsesion'. Con sus nuevos 0,75 millones de euros, además de casi doblar lo cosechado por 'Haciendo amigos' —que cerró el Top 5 con 0,37 millones—, el fenómeno de terror de Curry Barker ya ha sobrepasado los 5 millones dentro de nuestras fronteras. Un auténtico logro digno de celebración.

Los estrenos del 17 de julio de 2026

Salvo sorpresa, y para disgusto de Elon Musk y compañía, las cajas de nuestras salas de cine cerrarán con dificultad después de embolsarse el probable dineral que va a recaudar el estreno de la semana y, si me apuran, del año. Este no es otro que 'La Odisea' de Christopher Nolan; una auténtica barbaridad tanto en lo técnico como en lo narrativo que justifica por sí misma la existencia de la gran pantalla y que reúne a un reparto estelar encabezado por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya... Gloria bendita.

Si pasas de épicas fantásticas y lo tuyo es el terror, este 17 de julio tienes una cita con una de las franquicias más frescas del género con 'Posesión infernal: En llamas'. Después de la notable y jaranera 'El despertar', Sébastien Vanicek toma el relevo de Lee Cronin para ponerse aún más crudo, violento y gore en 110 minutos marca de la casa, con litros de hemoglobina y demonios con ganas de almas. Souheila Yacoub, Tandi Wright y Hunter Doohan presiden su elenco.

En lo que respecta al cine español, tenemos dos dobletes de ficción y documental de lo más interesantes. Por un lado encontramos la comedia romántica 'Ni contigo ni sin mí' de María Ruiz, en la que Gorka Otxoa, Adrián Lastra, Manuela Vellés y Cristina Maisonnave protagonizan una historia de reencuentros indeseados con exes; y el drama metacinematográfico 'Apuntes para una ficción consentida' de Ana Serret Ituarte.

Por otro, en el terreno de la no ficción Berta García Lacht presenta 'La vida es Verdi', largometraje que celebra el centenario de los Cines Verdi junto a cineastas y estrellas de la talla de Isabel Coixet, Albert Serra, J.A. Bayona, Richard Gere; mientras que Joaquin Oristrell, con su 'Horror and Love', nos cuenta la historia de Cristina y David, padres orgullosos del fenómeno 'Horrorland'.

El resto de novedades de la semana las cierran los dramas mexicanos 'El guardián' de Nuria Ibáñez Castañeda y 'En el camino' de David Pablos, el thriller carcelario de factura británica 'Hombres de acero' —protagonizado por Tom Blyth—, y el drama estadounidense 'Omaha', dirigido por Cole Webley.

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