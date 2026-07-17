130 minutos y 2 nominaciones al Óscar. Hoy cumple 28 años una de las mejores películas de aventuras de todos los tiempos

El cine de aventuras gozó de una gran popularidad con la llegada del sonoro, pero hace tiempo que ha quedado un poco de lado en beneficio primero de las películas de acción y luego del cine de superhéroes. Por eso ya no tan habitual encontrar grandes adiciones al género, pero justo hoy hace 28 años se estrenó una sencillamente inolvidable que es garantía de puro entretenimiento.

La película dirigida por Martin Campbell, que acababa de relanzar las aventuras de James Bond con 'Goldeneye', había pasado por varias manos hasta que acabó en sus manos. Incluso se ofreció protagonizarla a Tom Cruise, pero la estrella de Hollywood rechazó la propuesta porque "no es buena idea que la haga yo". Tenía razón, y el papel fue finalmente a manos de Antonio Banderas.

Por qué 'La máscara del Zorro' es especial

Muchos ya sabréis que la película en cuestión es 'La máscara del Zorro', un largometraje que recuperó al mítico héroe creado por Johnston McCulley para ofrecer un espectáculo de aventuras a la vieja usanza. Hasta el propio Steven Spielberg, que ejercía finalmente como productor -el plan era inicial era que él la hubiese dirigido- tenía claro que eso era ya una rareza por aquel entonces. ¿El motivo? Solamente se usaron efectos prácticos.

Ese es solamente uno de los rasgos que permiten brillar a 'La máscara del Zorro' como una de las grandes películas de aventuras de Hollywood, pues aquí se unieron una serie de factores para convertirla en una pasatiempo de primero. Y uno que aguanta a la perfección con el paso de los años, hasta el punto de que vista hoy en día quizá hasta brilla más que cuando llegó a los cines el 17 de julio de 1998.

En 'La máscara del Zorro' encontraremos esas virtudes propias del cine de aventuras clásico, pero potenciadas en el aspecto visual por todo lo que se había ido aprendiendo a lo largo de los años y por ese sentido del espectáculo de los años 90 que algunos tanto añoramos. El precio trabajo de puesta en escena de Campbell ayuda mucho, pero sería injusto dejar de destacar el titánico esfuerzo técnico a todos los niveles. Y menuda maravilla de escenas de luchas con espadas.

Además, 'La máscara del Zorro' cuenta con un guion muy por encima de la media de estas producciones, notándose especialmente que dos de sus autores son Ted Elliott y Terry Rossio, un dúo que poco después también firmaría dos títulos tan memorables como 'Shrek' o 'Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra'. Por ahí se añade mucha más frescura y un efectivo uso del humor a una gran aventura.

La guinda del pastel es su estupendo reparto. Por un lado, Banderas y Catherine Zeta-Jones se convirtieron de inmediato en estrellas, pero ojo también a la imponente presencia de Anthony Hopkins como el Zorro original o lo deliciosamente odioso que está Stuart Wilson como el deleznable Rafael Montero.

'La máscara del Zorro' acabó siendo un incuestionable éxito comercial al recaudar algo más de 250 millones de dólares. No es esa quizá una cifra muy deslumbrante vista hoy en día, pero en su momento la situó a las puertas del top 10 de las películas más taquilleras de 1998. Por si tenéis curiosidad, ese año el número 1 indiscutible fue 'Armageddon' con 553 millones recaudados.

Además, 'La máscara del Zorro' fue reconocida con dos nominaciones al Óscar en las categorías de mejor sonido y mejor mezcla de sonido, pero ambos se los acabó llevando 'Salvar al soldado Ryan'. Tan incuestionables las nominaciones como la victoria del drama bélico liderado por Tom Hanks.

Eso sí, 'La máscara del Zorro' es tal garantía de diversión que sus 130 minutos de metraje -aunque habría que sumarles otros 7 de títulos de crédito finales- se pasan volando. De hecho, es buena idea volver a ella cada cierto tiempo cuando simplemente busques algo con lo que sepas que te lo vas a pasar genial. Si es esa vuestra situación actualmente, la encontrarás para ver en streaming en el catálogo de Amazon Prime Video

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