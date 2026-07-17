Tom Cruise también ha ido a ver 'La Odisea', y es sencillamente claro en su valoración. "¡Guau!"

Si hay algo que le gusta a Tom Cruise desde la pandemia es demostrar que no solo va al cine, sino que además lo hace con un gigantesco bol de palomitas y disfrutando de los blockbusters. Ya mostró su apoyo incondicional a 'Indiana Jones y el dial del destino', 'Oppenheimer', 'Barbie' o 'Twisters', entre otras. El protagonista de 'Top Gun: Maverick' no pierde la oportunidad de demostrar que es una persona normal, igual que nosotros. Igualito, ¿eh?

La Tom-disea

Si en su día sorprendió yendo con mascarilla al cine a ver 'Tenet', ¿cómo no iba a disfrutar de la nueva película de Christopher Nolan? Por supuesto que Cruise ha ido a ver 'La Odisea' (en Imax y 70mm, por supuesto), como ha mencionado en Instagram, y la ha disfrutado de lo lindo. La foto con la que acompañaba su reseña es, por supuesto, una sosteniendo una entrada de cine, como viene siendo habitual en él.

¡Guau! A Chris, Emma y TODO vuestro brillante reparto y equipo. Gracias por una noche increíble en un cine. ¡No puedo esperar a volver a verla!

No es la única película a la que ha asistido últimamente, al menos de manera pública: también en su Instagram podemos ver imágenes yendo a ver 'El Día de la Revelación' (donde se reconcilió con Steven Spielberg), 'The Running Man' y 'Los pecadores'. Con suerte, algún día se nos olvidará lo mucho que dijeron que le había gustado 'Flash'. No siempre se puede acertar.

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