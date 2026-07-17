Ni 'Dragon Ball Super' ni 'Black Clover'. El anime más esperado de otoño de 2026 es este drama palaciego que regresa por partida doble

No nos podemos quejar con el año tan increíble que estamos teniendo en cuanto a estrenos de anime, aunque aún nos estamos reservando algunas de las series más esperadas del año para el último trimestre de 2026.

Otoño promete ser una temporada increíble, porque entre otras cosas por fin se marca el regreso de 'Black Clover' con su segunda temporada y 'Dragon Ball Super', que había despedido a su anime en 2018. Aunque hay otra serie que se ha convertido en la más esperada por parte de los fans.

Jugando con los grandes

MyAnimeList es el portal especializado en anime más grande del mundo, donde los fans pueden hacer un seguimiento de los animes y mangas que consumen, compartir críticas e interactuar con otros usuarios. También nos sirve como guía para marcar los animes mejor valorados y cuáles son los títulos más anticipados de cada temporada, y el ganador absoluto de otoño 2026 es 'Los diarios de la boticaria'.

'Los diarios de la boticaria' es el anime más esperado del siguiente trimestre, con más de 118 mil usuarios pendientes de la tercera temporada. El siguiente en la lista sí que es la segunda temporada de 'Black Clover' con 90 mil seguidores, y en tercer puesto tendríamos la segunda temporada de 'Reincarnated as a Sword' ('Tensei Shitara Ken Deshita' con 88 mil usuarios pendientes de su estreno.

Para completar el Top 5 tendríamos la tercera temporada de 'Blue Box' con 62 mil usuarios siguiendo su estreno, y lo nuevo de 'Tokyo Revengers', que ha reunido a 53 mil usuarios. Por desgracia, 'Dragon Ball Super: Beerus', el remake de 'La batalla de los dioses', no ha conseguido encandilar del todo al gran público y "solo" tiene a 21 mil usuarios haciendo seguimiento de su estreno.

Hace poco hablábamos de cómo está cambiando el panorama del manga y el anime, y de nuevo se vuelve a reafirmar un giro en el tipo de historias que buscan los fans. 'Los diarios de la boticaria' ha conseguido tener muchísimo tirón entre todo tipo de espectadores, a pesar de no contar con grandes escenas de acción ni una animación explosiva.

No solo regresa con su tercera temporada, también prepara el estreno de su primera película para cines, y como siga con esta tendencia, va a ser un absoluto exitazo de taquilla.

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