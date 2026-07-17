Cucurella levanta pasiones en el mundo del anime. El dibujante de 'Ao Ashi' se ha enamorado de la Selección y se marca un homenaje a la Roja: "Es espectacular"

Ya estamos con el Mundial 2026 pegando sus últimos coletazos, y la victoria de España frente a Francia ha sido sonada. En Japón ya son fans de España desde siempre, y se ve que desde que su propia selección se quedó fuera de la competición muchos japoneses han decidido apoyar a tope a La Roja.

Por lo menos, en cuanto a mangakas, los especialistas en fútbol lo tienen claro: Cucurella es una estrella.

El spokon español

Yugo Kobayashi, el dibujante de 'Ao Ashi', ha estado siguiendo de cerca el mundial y se ha quedado absolutamente fascinado con Marc Cucurella y su actuación durante el último partido al conseguir anular a los franceses. Kobayashi quiso homenajear al jugador del Real Madrid, y se ha marcado un tremendo retrato de Cucurella:

"¡Qué fútbol tan hermoso! ¡Qué lateral izquierdo tan increíble!", escribió el dibujante en sus redes sociales.

Además del retrato de Cucurella, Kobayashi también incluyó un dibujo de Aoi Ashito, el protagonista de 'Ao Ashi', maravillado con el jugador español. Al fin y al cabo, Aoi también juega en esa posición en el manga y en el anime después de que su entrenador vea su potencial, así en cierta manera tiene un role model ideal con Cucurella.

Kobayashi no es el único mangaka rendido ante nuestra selección. Tenya Yabuno, el creador de 'Inazuma Eleven' también aprovechó para felicitar al equipo español desde su cuenta de X por clasificarse para la final. A ver si estos días también entran al trapo los creadores de 'Blue Lock' y ya nos terminamos de coronar...

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