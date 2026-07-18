Ni 'El viaje de Chihiro' ni 'El chico y la garza'. Esta es la película de Hayao Miyazaki que arrasa en Netflix y es una absoluta joya con un fuerte mensaje antibelicista

Hace ya unos años que Netflix nos dio una alegría tremenda al incluir en su catálogo la filmografía de Studio Ghibli. Así que tenemos reunidas en una única plataforma todas las películas del estudio, y lo cierto es que aunque pudiéramos pensar que las oscarizadas 'El viaje de Chihiro' y 'El chico y la garza' eran las dos más vistas, hay otra joyita que se las ha llevado por delante.

Te he estado viendo por todas partes

Desde What's On Netflix desvelaron los datos oficiales de visionado de las películas de Ghibli en los últimos tres años. Y lo cierto es que han supuesto un fichaje muy valioso para la plataforma que les han reportado millones de visualizaciones... Aunque ninguna como 'El castillo ambulante'.

La película de 2005 de Hayao Miyazaki acumula 40,4 millones de visualizaciones con más de 80,4 millones de horas vistas. Por detrás le sigue de cerca 'El viaje de Chihiro', con 40 millones de visualizaciones y 83, 5 millones de horas vistas, y en tercer puesto tenemos 'Mi vecino Totoro' con 30,6 millones de visualizaciones y 44,5 millones de horas vistas.

'El chico y la garza', que para ser justos apenas llegó a la plataforma a finales de 2024, apenas acumula 11,9 millones de visualizaciones y se queda en el octavo lugar de la lista... Aunque duele que se quede por detrás de 'Earwig y la bruja', en mi opinión la peor película del estudio.

Lo que no me sorprende para nada es el éxito de 'El castillo ambulante', ya que aunque perdió en la batalla por el Óscar frente a 'Wallace y Gromit: la maldición de las verduras', continúa siendo una de las películas más queridas de Studio Ghibli. No solo tiene la que sin duda es la historia de amor más aclamada por los fans, también nos fascina con una historia absolutamente mágica y un poderoso mensaje antibelicista con el que Hayao Miyazaki se quedó bien a gusto.

'El castillo ambulante' fue una feroz crítica por parte del director japonés a la Guerra de Irak. Una protesta contra la invasión estadounidense que realizó con "un esfuerzo muy consciente para crear una película que no fuese demasiado exitosa en Estados Unidos". Irónicamente, 'El castillo ambulante' terminó siendo todo lo contrario, y por si no había quedado claro en estos veinte años, los datos de Netflix lo demuestran.

Si aún la tenemos pendiente, 'El castillo ambulante' sigue a una joven sombrerera llamada Sophie, quien es maldecida por una malvada bruja y convertida en anciana. Decide dejar su hogar atrás para buscar una manera de romper la maldición, y durante su viaje se da de bruces con el castillo ambulante de un mago llamado Howl.

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