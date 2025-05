El mejor western de la historia según Espinof. Una impresionante película del oeste que marca el final de una época: 'Hasta que llegó su hora'

Durante los últimos tiempos hemos mostrado en Espinof un gran interés por el western, un género que llegó a ser el número 1 de Hollywood pero cuyos años de gloria hace mucho que quedaron atrás. Eso no impide que haya dado multitud de alegrías a los amantes del cine y hubo un día en el que me surgió una duda, ¿cuál sería la mejor película del oeste si uniese las opiniones de todos los que escribimos en esta web?

Con esa idea en mente pedí a todos mis compañeros que me hicieran llegar una selección de sus tres westerns favoritos, ordenándolos además de mejor a menos bueno. Por supuesto que podría haber pedido una lista más amplia, pero la idea aquí era que triunfase el título que despertase más pasiones y no que hubiese una especie de consenso por alguno que simplemente guste mucho en general.

El resultado final ha estado bastante apretado -al final del artículo encontraréis lo que ha elegido cada uno de nosotros-, pues hay tres títulos que consiguieron el número 1 en dos ocasiones, pero uno de ellos no recibió ningún voto más. La cosa quedó finalmente entre 'El hombre que mató a Liberty Valance' y 'Hasta que llegó su hora', con la impresionante película de Sergio Leone imponiéndose por la mínima al extraordinario largometraje de John Ford. A continuación voy a repasar algunos de los posibles motivos para que se haya proclamado como el mejor western de la historia según el equipo de Espinof:

Una obra maestra

'Hasta que llegó su hora' es, por encima de todo, la historia de una venganza. Leone sabe perfectamente que podría haber centrado toda la película en la historia de Harmonica intentando acabar con Frank, la cual nos deja varios grandes momentos como esa escena en la que el personaje interpretado por Charles Bronson defiende que simplemente no ha dejado que otra persona mate al despreciable villano con el rostro de Henry Fonda.

Sin embargo, Leone no quiere que sea una más y busca convertir a 'Hasta que llegó su hora' en una especie película del oeste definitiva en el que haya cabida tanto a sus aportaciones a través del spaghetti western como a referencias más o menos veladas a grandes clásicos americanos del género. Ahí personalmente creo que la que mejor funciona está en ciertas elecciones de sonido heredadas de 'Centauros del desierto', en especial la de silenciar de repente a los insectos para sugerir una inminente amenaza que se cierne sobre la familia McBain.

La película está plagada de decisiones formales inspiradas en westerns clásicos, pero sin que eso convierta en ningún momento a 'Hasta que llegó su hora' en una mera operación de reciclaje. Ahí la clave está en situar la película justo en ese momento histórico en el que el progreso está llamado a acabar con el salvaje oeste, pero todavía le queda ese último empujón, simbolizado con la llegada del ferrocarril a la zona, para conseguirlo.

Eso es algo que podría prestarse a un ritmo frenético explorando las fricciones entre dos realidades contrapuestas, pero Leone opta por un enfoque mucho más pausado que le permite deleitarse en todos los detalles que cree conveniente. Todo un acierto que se percibe ya en su arranque mítico con tres forajidos esperando la llegada de otra persona una estación.

Ahí el cineasta italiano se recrea mostrando los hábitos de ese viejo oeste para acabar concluyendo que ha llegado el momento de dejarlo atrás. Es una verdadera lástima que Clint Eastwood se negase a participar en la escena, ya que Leone quería potenciar aún más lo que representaba usando a los tres protagonistas de 'El bueno, el feo y el malo', pero su fuerza simbólica sigue ahí. Y además funciona como una carta de presentación inmejorable para el personaje de Bronson.

Tras una introducción reposada pero contundente, Leone opta por hacer algo similar con el personaje de Fonda. Siempre había sido su actor favorito y el principal motivo por el que aceptó hacer esta película, pero lo que nadie esperaba en esa época es verle en un rol que representa la maldad pura. Y más allá de eso sirve para situar a estos dos personajes como grandes fuerzas de la naturaleza condenadas a acabar chocando.

Eso es algo que se concretará en los últimos minutos, pero por el camino quedará claro que 'Hasta que llegó su hora' va mucho más allá del enfrentamiento entre dos asesinos. Y es que Leone en ningún momento muestra a Harmonica de forma positiva, ya que asume más una posición de antihéroe con una actitud también moralmente reprobable. Es a través de su oposición con Frank por lo que asume parcialmente una condición que para nada le corresponde.

De hecho, esa posición moral frágil es algo que afecta a todos los personajes con peso en la trama, desde un Cheyenne (Jason Robards) que no deja de ser un criminal con una actitud más humana y cercana hasta una Jill (Claudia Cardinale) que llega buscando una nueva vida, más cómoda y tranquila, solamente para encontrarse con un desastre que acaba convirtiéndose en un constante recordatorio de su pasado. Lo más parecido que hay por ahí a unos héroes son los trabajadores del ferrocarril que intentan traer el progreso a la zona a través de su duro trabajo.

Sin embargo, 'Hasta que llegó su hora' se centra en ese momento en el que no queda otra que adaptarse o morir... matando. La clave aquí está incidir en el retrato psicológico de los personajes y no tanto en los diálogos, aunque haya alguna especialmente iluminador como cuando Frank dice que él no sería bueno para Jill. Él mismo es consciente de que no está preparado para lo que está por llegar, pero también que va a hacer lo que sea por conseguir una posición cómoda en esa nueva realidad que está a punto de imponerse. Los tiempos cambian y él representa lo peor de aquello que la sociedad quiere dejar atrás.

Todo ello está ilustrado con una maestría visual de Leone fura de toda duda. Es cierto que sus míticos primeros planos se llevan la palma, algo que además fue perfeccionando a lo largo de los años hasta ser sencillamente insuperables aquí, pero lo cierto es que todo en 'Hasta que llegó su hora' muestra un acabado formal insuperable. Desde el uso de los colores hasta el manejo de los escenarios en los que se rodó la película, todo suma en la misma dirección y además aporta una tremenda fuerza visual a las imágenes que compone el director italiano.

Tampoco me olvido de la extraordinaria aportación de la banda sonora de Ennio Morricone, pues los temas que dedica a los personajes principales también sirven para ilustrar aún mejor lo que comentaba antes sobre la necesidad de incidir en la psique de los protagonistas. Uno de los muchos factores por los que en Espinof hemos encumbrado a 'Hasta que llegó su hora'.

Las votaciones del equipo

Albertini

Juan Luis Caviaro

'El hombre que mató a Liberty Valance' 'Hasta que llegó su hora' 'Yojimbo'

Mariló Delgado

Pedro Gallego

'Hasta que llegó su hora' 'Sin perdón' 'La diligencia'

Víctor López G.

'El hombre que mató a Liberty Valance' 'Hasta que llegó su hora' 'Mi nombre es ninguno'

Randy Meeks

'El bueno, el feo y el malo' 'Solo ante el peligro' 'El hombre que mató a Liberty Valance'

Carla Monfort

Belén Prieto

Mikel Zorrilla

'Hasta que llegó su hora' 'El hombre que mató a Liberty Valance' 'La muerte tenía un precio'

