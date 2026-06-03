'Gatillero' y 'Belén' se reparten los premios del cine argentino, pero el arte dejó paso a la lucha: "No se merece lo que está pasando"

Hace 20 años exactos que se celebraba en Buenos Aires la primera edición de los Premios Sur, que vinieron a sustituir en importancia a los Cóndor de Plata. Estos, los "Óscars argentinos", acaban de celebrarse, y ya sabemos quién ha sustituido a 'El Jockey' en el palmarés, que el año pasado se llevó la friolera de 11 galardones. Coged vuestra corbata más elegante, que nos vamos de gala.

Noche repartida

Si por algo destaca la edición de 2026 es, precisamente, porque ha estado muy bien repartida entre dos películas: 'Belén', que ya fue elegida para representar a Argentina en los Óscar, y 'Gatillero', rodada en plano secuencia. La primera, dirigida por Dolores Fonzi, se ha llevado la mayor gloria, el premio a mejor película, pero además los de mejor actriz de reparto (y revelación) para Camila Pláate, quien también fue reconocida como actriz revelación, guion adaptado y montaje.

Por su parte, 'Gatillero' ha hecho suyos los galardones de mejor dirección, fotografía, guion original, maquillaje y sonido. Aunque, sin duda, el momento más emotivo ha sido el premio honorífico a Lucrecia Martel, que aprovechó su tiempo en el escenario para reflexionar sobre su oficio y dar qué pensar a la platea.

"¿Para qué hacíamos cine? Porque la situación general es adversa. Inventar mundos también es, de alguna manera, es señalar rumbos a nuestros coetáneos, a nuestros vecinos. Generar posibilidades, otras visiones del mundo. Y yo me pregunto si estaremos haciendo eso. Me daría mucho miedo que en las memorias de las máquinas quedemos como la generación que no supo qué hacer con el mejor trabajo del mundo en el momento en que el país lo necesitaba y la época lo pedía a gritos."

Cecilia Roth recibió el otro gran premio honorífico de la noche, que acabó entre lágrimas afirmando “Nuestro cine argentino es de los mejores que se hacen en habla hispana, no se merece lo que está pasando. Esto va a pasar". ¡Ah! Por si tienes curiosidad, el resto de premios de la noche recayeron en '27 noches', 'El mensaje', 'Mazel Tov', 'La llegada del hijo', 'La mujer de la fila', 'La noche sin mí' y hasta hubo un premio a mejor serie para la estupenda 'El Eternauta'. ¡Con suerte, algún año próximo solo habrá felicitaciones y no lamentos!

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