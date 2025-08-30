4 thrillers de anime que ver en streaming para tenerte pegado a la pantalla con dilemas morales, crímenes sin resolver e investigadores que las pasan canutas

Entre persecuciones policiacas, asesinatos y moralidades de todos los tonos de grises, si nos gusta un buen thriller el campo del anime nos ha dejado un buen puñado de series tremendamente adictivas y que entran solas.

No importa si nos movemos en el terreno sobrenatural, en la ciencia ficción o simplemente vamos a la caza de un psicópata con mucha sangre fría y don de gentes, estos animes nos harán cuestionarnos los límites del bien y el mal (y de paso nos tienen en vilo giro tras giro). Así que para echarnos una buena maratón de thrillers, aquí os dejo estas fantásticas series de anime que podemos ver en streaming.

Psycho-Pass

Empezamos con una de ciencia ficción y un departamento de policía muy especial, con un anime excepcional que no se corta a la hora de hacer preguntas incómodas y cuestionar los límites de la justicia.

'Psycho-Pass' se ambienta en el siglo XXII, donde el Sistema Sibyl es capaz de examinar el estado mental de una persona y determinar las probabilidades de que cometa un crimen. Así es como los agentes localizan y detienen a criminales potenciales, aunque la agente Akane Tsunemori pronto se empieza a desencantar con este brutal sistema.

Temporadas 1 a 3 disponibles en Crunchyroll, temporadas 3 y 4 en Amazon Prime Video

Death Note

Pasamos al terreno sobrenatural con uno de los mejores animes del siglo, 'Death Note', con un protagonista que rápidamente se vuelve un villano déspota cuando toca algo de poder.

Light Yagami es un estudiante excepcional, y un día llega a él un cuaderno negro con el que, siguiendo la instrucciones correctas, puede matar a cualquier persona del planeta. Así es como Light empieza a tomarse la justicia de su mano y asesinar a aquellos que él cree que lo merecen, aunque pronto empieza a atraer la atención de varios investigadores.

Disponible en Netflix y Crunchyroll

Erased

'Erased' es una serie corta que se puede maratonear en una tarde y que también te mantiene en vivo con una adictiva investigación de desapariciones y asesinatos que lleva décadas abierta.

La historia arranca cuando Satoru Fujinuma es acusado de un asesinato que no ha cometido. Sin embargo, Satoru tiene un extraño poder que le permite viajar al pasado antes de que ocurran los accidentes, pero en este caso regresa dieciocho años en el pasado y termina investigando ciertos sucesos que ocurrieron cuando él era un niño.

Disponible en AnimeBox.

Monster

En mi opinión, uno de los mejores manganimes de la historia con una fantástica investigación criminal en la Europa de la década de 1990. Entre cuestiones filosóficas, reflexiones morales, análisis político y una investigación que te mantiene en vilo.

El doctor Kenzo Tenma es un es un famoso neurocirujano que se jugó la carrera al salvar a un niño que había sido disparado en la cabeza, Johan Liebert. Años después, empiezan a ocurrir una serie de misteriosas muertes a su alrededor conectadas con Johan, y Tenma se convierte en un fugitivo que intenta limpiar su nombre mientras desenvuelve una conspiración aún mayor.

Disponible en Netflix

