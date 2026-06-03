Fue el actor mejor pagado del mundo durante tres años seguidos y es una estrella que todos conocemos. Hoy nadie quiere estrenar su nueva película

Tener éxito en Hollywood no es para nada garantía de longevidad en la industria del cine, ya que tan pronto estás en lo más algo como tu carrera se hunde sin remisión. Eso es lo que ha sucedido recientemente Kevin Costner, pues llegó a ser el actor mejor pagado del mundo durante tres años seguidos -de 1991 a 1993-, luego su estrella se fue apagando hasta que resurgió con fuerza gracias a 'Yellowstone', pero su decisión de dejar la serie de Taylor Sheridan ha acabado siendo un error catastrófico.

Nadie puede culpar a Costner por querer sacar adelante un proyecto soñado como el de 'Horizon', pero su ambicioso western no estuvo a las alturas de las expectativas. Que una cosa es dejar fría a la crítica -apenas un 51% de valoraciones positivas en Rotten Tomaotes-, pero que el público te ignore de esa forma es poco menos que una sentencia de muerte.

Va camino de convertirse en una película maldita

Recordemos que 'Horizon: An American Saga - Capítulo 1' se despidió de los cines con una paupérrima recaudación de 38 millones de dólares, curiosamente la misma suma que el propio Costner puso de bolsillo para financiar el rodaje de las dos primeras entregas. Ahí el coste total se disparó hasta los 100 millones, pero es que el 'Capítulo 2' sigue en un limbo muy extraño

La primera entrega de esa saga pensada para tener cuatro partes llegó a los cines el 28 de junio de 2024 de la mano de Warner. Lo suyo sería que el mismo estudio se encargase de la distribución de la segunda película, pero han pasado ya casi dos años y seguimos sin tener noticias sobre cuándo se estrenará 'Horizon: An American Saga - Capítulo 2'.

Sí es cierto que la película se presentó durante el Festival de Venecia de 2024 y que también pudo verse en el Festival de Santa Bárbara de 2025, pero el rastro acaba ahí. El propio Costner aseguró estar reuniéndose con todo tipo de millonarios para que la saga pudiera completarse, pero es que todavía ni siquiera ha conseguido que se estrene la segunda entrega.

Me imagino que es posible que haya recibido alguna oferta para lanzarla de forma directa en streaming y que Costner quiere que se vea en cines, pero es que 'Horizon: An American Saga - Capítulo 2' va camino de convertirse en una película maldita que jamás llegue a estrenarse...

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