Sydney Sweeney convertida en gigante. La temporada 3 de 'Euphoria' demuestra que los efectos prácticos aún pueden crear escenas memorables

Para bien o para mal —puede que, más bien, para esto último—, la tercera temporada de 'Euphoria' se ha convertido en uno de los estrenos más mediáticos y comentados de este curso televisivo 2026. Las críticas hacia lo último de Sam Levinson han estado a la orden del día, centrándose principalmente en unos aspectos dramáticos, discursivos, tonales y narrativos que han roto por completo con la celebrada tónica que encumbró la serie de HBO.

No obstante, entre frivolidades, excesos de male gaze y personajes irreconocibles, hay que reconocer que la última tanda de episodios ha hecho gala de unos valores audiovisuales y creativos por encima de la media y que van más allá del juego fotoquímico con el gran formato, la ultrasaturación y la fascinante calidez de la fotografía firmada una vez más por el infalible Marcell Rév.

Escala, velocidades y maquetas

De tener que destacar una única escena para elogiar los valores de producción de la temporada, esta sería la que muestra como Cassie, el personaje interpretado por Sydney Sweeney, se convierte en una criatura gigantesca al más puro estilo 'El ataque de la mujer de 50 pies' en un pasaje que bebe del kaiju-eiga y que se concibió bajo una premisa muy clara: lo práctico y artesanal debía estar por encima de todo lo demás.

Pero, ¿cómo se las apañó el equipo de 'Euphoria' para multiplicar el tamaño de la actriz de una forma convincente y prescindiendo lo máximo posible de los VFX? La clave radica en una combinación de efectos prácticos, dirección de arte y técnicas de planificación y montaje que ya pueden verse en la primera escena, en la que Cassie empieza a crecer mientras está tumbada en la cama dentro de su habitación.

Una habitación recreada a escala con atrezo en miniatura revelada a través de un traveling-out

Para comenzar a vender la ilusión, nada mejor que un recurso tan sencillo como romper cualquier relación entre la escala de la persona real y el entorno que la rodea. En este caso, esto se consigue a través de planos cortos de Sweeney y planos detalle de su ropa rasgándose que nos privan de toda referencia espacial para, al volver a un plano abierto, hacernos creer su crecimiento gracias al trabajo del equipo de arte y atrezo.

Mediante un travelling out que llega después de una transición por corte, se revela a Cassie dentro, ahora sí, de una habitación construida a escala, con todos los objetos que se han visto anteriormente —como, por ejemplo, el portátil—, recreados en miniatura. Ver a la actriz interactuar con ellos es suficiente para que quede claro su desmesurado crecimiento, pero a partir de este instante se integra otro elemento que termina siendo indispensable para que el truco de magia funcione a la perfección.

Este no es otro que la tasa de fotogramas por segundo a los que se ruedan los planos de Sweeney. Al filmarlos a un framerate elevado y reproducirlos posteriormente a 24fps, el personaje se desplaza a cámara lenta, lo cual genera la sensación de que su cuerpo es muchísimo más pesado debido a su tamaño; algo que queda reforzado al comparar su forma de desplazarse con la del resto de personajes, rodados a una tasa de fps estándar.

Este efecto se percibe mucho mejor cuando Cassie sale a la ciudad, construida con maquetas tradicionales al más puro estilo Tokusatsu japonés utilizando técnicas de perspectiva forzada como las que empleó Billy Wilder para recrear las inmensas oficinas de 'El apartamento' o Peter Jackson para hacer creíble la diferencia de tamaño entre las diferentes razas de la trilogía de 'El señor de los anillos'.

Las diferentes escalas de los edificios ayudan a generar la perspectiva forzada.

El set, cuyo fondo se realizó con un Translight —una técnica que usa una tela de muselina con imágenes impresas iluminada desde atrás para que la luz se extienda al plató—, contó con maquetas de edificios de diferentes tamaños según su posición en el mismo y teniendo siempre en cuenta la tipología de plano en el que aparecen: los del fondo tenían una escena de 1:24, los más cercanos a cámara de 1:48 y los que aparecen durante primeros planos se recrearon a 1:12.

Puede que todo esto termine reduciéndose a una simple anécdota dentro de una temporada en la que momentos más sencillos y virales —como el de Rosalía canalizando a La Veneno y llamando "peazo puta" a Zendaya— han robado la mayor parte de la conversación en redes. Pero esto no quiere decir que, en tiempos en los que la IA está infiltrándose cada vez más en la industria, no sea digno de celebración poder disfrutar de obras de artesanía de semejantes dimensiones.

En Espinof | 'Euphoria' y el gran rompecabezas de la temporada 3. Por qué se ha retrasado indefinidamente el rodaje de la serie de HBO

En Espinof | Las mejores series de HBO Max en 2026



