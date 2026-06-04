Dakota Johnson y Adria Arjona acompañan a dos cineastas emergentes en una de las comedias románticas más locas y peculiares del año

La comedia alternativa se busca sus propios rincones en los que reproducirse y evolucionar, hasta que llega un momento donde hasta sus fans son lo bastante amplios y ruidosos en espacios de discusión para que pasen a tener mayor alcance. Y ahí es donde puede crearse una disonancia entre la aclamación de algunos cineastas y el público que llega de nuevas.

El ascenso de nuevos distribuidores independientes con cada vez más recurso está dando más amplitud a propuestas de humor que anteriormente eran de nicho. O había que consumir de maneras menos legales. Ahora podemos darnos con el interesante aplauso crítico de propuestas tan locas como ‘Splitsville: Una comedia poco romántica’, y encontrárnoslas estrenadas aunque sea de tapadillo.

Roturas a hostias

En su caso, la película ha llegado directamente a plataformas digitales de alquiler un año después de tener fervor en Estados Unidos. Michael Angelo Covino y Kyle Marvin protagonizan además de escribir una película dirigida por el primero que pretende subvertir el drama de relaciones sentimentales y la comedia romántica, con Dakota Johnson y Adria Arjona en el reparto.

Al poco después de presenciar un accidente de tráfico, Ashley le pide el divorcio a Carey tras confesarle una infidelidad. Devastado, Carey se dirige a la casa de la playa de sus amigos Julie y Paul en busca de sostén emocional. Pero la tensión escalará cuando se empiecen a tomar libertades en lo que se considera un “matrimonio abierto”.

Estamos ante una propuesta que impacta de primeras, pero quiere jugar todo el rato en las reglas del absurdo. Pero siempre con bastante autoconsciencia, que a veces es cómplice con el espectador y a ratos es un chiste privado muy caro. Se aprecia a veces un humor que a veces parece excusa para salirse con la suya en determinadas torpezas.

‘Splitsville’: huracán del absurdo

Por ejemplo, la película trata de jugar a menudo con la imposibilidad de que estas dos actrices sean las parejas de estos dos protagonistas, que casualmente son los cineastas de la película. Un intento de disculpa a medias de tener un poco de ego, que luego le vale para volverse una caja de sorpresas con escenas de acción locas y violentas.

Quizá nadie esperaba que las mejores secuencias de pelea del año estén en una comedia romántica, pero ‘Splitsville’ consigue caer simpática en esos pequeños exabruptos donde el absurdo aterriza. Una lástima que su colección de ideas se experimenta tan lejana hasta volverse un poco frustrante verla.

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