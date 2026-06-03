El creador de 'Half Man' explica el final de la serie y el radical cambio de perspectiva: "Me pareció apropiado para una relación tan compleja"

Después de conquistar a la crítica y al público con 'Mi reno de peluche', Richard Gadd ha vuelto con 'Half Man', una serie tan incómoda como fascinante que explora durante tres décadas la relación entre dos hermanastros marcados por el trauma, la violencia y una dependencia emocional gigantesca.

La ficción, que Gadd comenzó a escribir en 2019, sigue a Niall y Ruben mientras su vínculo evoluciona desde la adolescencia hasta la edad adulta, convirtiéndose en una relación cada vez más tóxica. Su explosivo desenlace ha generado multitud de interpretaciones, y ahora el propio creador ha querido profundizar en las claves de una historia que habla de masculinidad, identidad y heridas que nunca terminan de cicatrizar.

A partir de aquí hay spoilers del final de 'Half Man'

Una historia que nació antes de la "manosfera"

Aunque muchos espectadores han relacionado 'Half Man' con el actual debate sobre la masculinidad moderna, Gadd asegura que no era su intención al principio. Aun así, reconoce en esta entrevista con la revista TIME que el contexto social de aquellos años influyó en la escritura de la serie:

"En 2019, hubo mucha discusión sobre la violencia masculina y el comportamiento de los hombres. Nunca me propuse responder preguntas sobre la masculinidad, la manosfera ni nada por el estilo, pero el debate sobre la masculinidad sí que despertó algo en mí"

Uno de los momentos más importantes del final llega cuando Niall visita a Ruben en prisión y le confiesa abiertamente que es gay. Contra todo pronóstico, Ruben lo acepta sin juzgarlo y le lanza una reflexión que resume buena parte del conflicto del personaje:

"Has malgastado toda tu vida bailando al son de otros, pero nunca has tenido tu propio ritmo"

Además, esa escena también permite descubrir una faceta completamente distinta de Ruben. Por primera vez se muestra vulnerable y confiesa que sufrió abusos sexuales por parte de su padre cuando era niño. Según Gadd, ese dolor explica gran parte de su comportamiento: "Hasta que se derrumbó con Niall, nunca se había permitido sentirse vulnerable. Su mejor defensa siempre es el ataque. Ha construido su vida en torno a intentar compensar lo que le sucedió".

A lo largo de toda la serie, ambos personajes buscan en el otro aquello que creen que les falta. Esa necesidad mutua termina convirtiéndose en una dependencia muy destructiva.

"Les impide vivir sus vidas. Por eso se necesitan tanto, porque encuentran validación en el otro al tener lo que el otro no tiene; de alguna manera, se sienten completos cuando están juntos, para bien o para mal".

Además, Gadd también cree que buena parte de los problemas de Niall y Ruben nacen de una idea equivocada de lo que significa ser hombre: "Lo que les salvaría es deshacerse de la idea de que la confusión sexual o el abuso sexual menoscaban su masculinidad. Pero desde su perspectiva masculina, así es como se sienten, y eso les perjudica enormemente".

Sin embargo, no termina ahí, y todo termina explotando cuando Niall revela que tuvo una aventura con Mona y que él es el verdadero padre de Baird. La confesión desemboca en la brutal pelea final en la que Ruben termina matándolo. Sin embargo, el destino definitivo de Ruben nunca se muestra en pantalla. Una ambigüedad que Gadd quiso mantener:

"De forma indirecta, la serie te invita a rellenar los huecos entre los episodios: los años que pasan, los acontecimientos que suceden. Por lo tanto, en muchos sentidos, me pareció apropiado que, para una relación tan compleja y enrevesada, el final quedara abierto a la interpretación".

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