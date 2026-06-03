Uno de los animes de ciencia ficción más icónicos de los 2000 acaba de llegar a Netflix. Un thriller de horror psicológico que todavía hoy nos vuela la cabeza

Últimamente Netflix está en racha recuperando animes clásicos y haciéndose con nuevas licencias. Cada mes sigue ensanchando el catálogo, y ahora ha recuperado de nuevo un clásico de los 2000 que llevaba un tiempo desaparecido de la plataforma.

Lo que diga la esfera...

Se trata de 'Ganz', un anime de ciencia ficción y terror psicológico que arrancó en 2004 y llegó a tener dos temporadas de 13 episodios cada una. Se ambienta en un Japón contemporáneo, en el que un grupo de personas que tendrían que haber muerto se encuentran en una habitación aparentemente normal excepto por la existencia de una gran esfera negra.

Kei Kurono y Masaru Kato, dos adolescentes que han sufrido un accidente, son arrastrados a este juego que les propone la esfera "Gantz". Su misión es clara: deben cazar y matar a varios alienígenas escondidos en la Tierra antes de que se les acaba el tiempo, o morirán definitivamente. Así es como Kurono y Kato intentan sobrevivir a una serie de batallas brutales mientras se juegan la vida y la cordura.

'Gantz' ya está disponible de nuevo en Netflix, tanto en versión original como con su doblaje clásico en castellano. Y aunque la primera temporada también está disponible en Filmin, desde Netflix prometen que pronto sumarán también la segunda para poder ver el anime de ciencia ficción al completo.

Por desgracia, el anime de 'Gantz' parece que nunca tendrá final, ya que en su momento Gonzo tan solo produjo dos temporadas. El manga original de Hiroya Oku llegó a contar con un total de 37 volúmenes y la serie apenas cubrió los ocho primeros, con lo que la historia se nos queda muy, muy a medias. Después vino la película 'Gantz: O' y varias películas de acción real, aunque si lo que buscamos es revivir el clásico de 2004, nos toca conformarnos con estas dos temporadas.

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