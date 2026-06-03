Esta serie con Callum Turner es una de las mejores historias sobre la Segunda Guerra Mundial que se han hecho en televisión

Años después del exitazo que tuvieron 'Hermanos de sangre' y 'The Pacific', Tom Hanks y Steven Spielberg volvieron a trabajar juntos como productores ejecutivos en 'Los amos del aire', otra ambiciosa miniserie bélica ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Basada en los testimonios reales de los soldados del 100.º Grupo de Bombardeo de la Fuerza Aérea estadounidense, la ficción sigue a un grupo de jóvenes aviadores que parten hacia la guerra convencidos de que están viviendo una gran aventura para descubrir, demasiado tarde, que el combate no tiene nada de heroico.

Lo que comienza entre bailes, bromas y promesas de futuro termina convirtiéndose en un relato devastador sobre la amistad, la pérdida, el miedo y la supervivencia.

Digna heredera de dos clásicos

La serie arranca mostrando la imagen idealizada del conflicto que tenían muchos de aquellos jóvenes pilotos. Las despedidas, las fiestas y la emoción por partir al frente construyen poco a poco la sensación de que la guerra es el siguiente gran capítulo de sus vidas. Pero esa ilusión dura muy poco y pronto deja paso a una realidad mucho más dura.

Uno de los primeros episodios resume perfectamente la propuesta. En cuestión de minutos pasamos de la calidez de un bar lleno de música a la brutalidad de una misión aérea sobre territorio enemigo. A partir de ahí ya no hay vuelta atrás.

Por otro lado, las batallas aéreas están recreadas con un nivel técnico extraordinario y logran transmitir la sensación de peligro constante que vivían los pilotos. Sin embargo, la serie nunca pierde de vista que el verdadero drama ocurre dentro de las cabinas y fuera de ellas, en las vidas de quienes saben que pueden morir en cualquier momento.

Además, me encanta la relación entre Gale "Buck" Cleven y John "Bucky" Egan, que es el corazón de la serie. A través de ellos vemos cómo la guerra destruye la inocencia de toda una generación y cómo la camaradería se convierte en la única forma de soportar el miedo y la incertidumbre.

El gran acierto de 'Los amos del aire' es que utiliza todos sus recursos para acercarnos a los hombres reales que inspiraron la historia. En lugar de convertirlos en simples héroes de guerra, explora sus traumas, sus dudas y sus relaciones personales para que cada pérdida tenga un impacto emocional auténtico.

Más de dos décadas después del estreno de 'Hermanos de sangre' y tras el paso de 'The Pacific', esta nueva entrega demuestra que todavía quedan historias poderosas por contar sobre la Segunda Guerra Mundial. Puede que no sorprenda tanto como sus predecesoras, pero mantiene intacta la capacidad de emocionar, sobrecoger y recordar el enorme precio que pagaron los que vivieron aquel conflicto.

La tenéis en Apple TV.

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