El nuevo gran éxito de Netflix suma 117 millones de visualizaciones en 38 días. Una película intensa que va disparada al top histórico de la plataforma

Hace unas horas nos enterábamos de que 'Máquina se guerra' ('War Machine') se había convertido en el mayor éxito cinematográfico de Netflix desde la arrolladora 'Las guerreras K-Pop' ('KPop Demon Hunter') al sumar ya 139 millones de visualizaciones. Sin embargo, es posible que otra película que ya suma más de 117 millones en este 2026 acabe superándola.

Esos datos pertenecen a 'Depredador dominante' ('Apex'), el thriller de supervivencia en el que Charlize Theron viaja a Australia mientras sigue de duelo por una pérdida muy dolorosa. Sin embargo, allí se cruza con un extraño personaje interpretado por Taron Egerton que resulta ser un psicópata que se ha propuesto como objetivo acabar con ella.

Muy igualada con 'Máquina de guerra'

Lo cierto es que 'Depredador dominante' había arrancado con muy buenos datos, pero otros títulos habían logrado unas cifras similares o incluso mejores solamente para luego perder fuerza con mucha rapidez. Eso no ha sucedido con este thriller dirigido por Baltasar Kormákur, que lleva ya seis semanas seguidas entre las más vistas de la plataforma.

De hecho, 'Depredador dominante' ha sumado 6,1 millones de visualizaciones adicionales durante la semana del 25 al 31 de mayo, lo cual supone una bajada apenas reseñable respecto a los 6,7 millones que había conseguido la semana anterior. Eso sitúa ya su total en 117,8 millones de visualizaciones en 38 días, un dato sencillamente espectacular.

Por ponerlo en perspectiva, 'Máquina de guerra' ha llegado a 139 en 87 días, por lo que no es para nada descartable que 'Depredador dominante' acabe superando esa cifra en los 42 días que tiene para conseguirlo. Por ahora iría ligeramente por detrás, pues 'Máquina de guerra' acumulaba 121,7 en 38 días, pero en su sexta semana solamente sumó 3,6 millones frente a los 6,1 de 'Depredador dominante'. Hay partido.

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