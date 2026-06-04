Eli Roth se da un baño de sangre en el jugoso tráiler de su nueva película ultra-gore, que tiene desde cabezas cortadas hasta niñas jugando con intestinos

Cuando un director como Eli Roth, que ha conseguido financiar 'Hostel' o 'El infierno verde', tiene problemas para conseguir hacer una película por ser demasiado extrema, sabes que, como fan del cine de género, te vas a poner las botas. Es exactamente lo que le ha pasado con 'Ice Cream Man', una película cuyo tráiler es bestia a más no poder y, por tanto, de lo más gozoso. Una cosa está clara: no nos ha dejado fríos.

No te quedes de helado

Este es uno de los tráilers más bestias que hemos visto últimamente, y tiene literalmente de todo: cabezas cortadas, cuerpos desmembrados, niñas jugando a la comba con intestinos, personas ensartadas en microscopios... Y todo ello después de tomar un rico heladito. No es de extrañar que a Roth le costara sacarla adelante, porque es una auténtica barbaridad.

Lo bueno es que ahora confía en que pueda convertirse incluso en franquicia, aunque, de momento, se conforma con poder haberla hecho: "Llevo con esta idea durante mucho, mucho tiempo, y los estudios tenían mucho miedo de mis primeros borradores. Ahora es el momento de ir más allá de lo que he ido nunca con lo que creo que será mi película más terrorífica y loca", dijo el año pasado a Variety. Desde luego, no parece que se haya cortado ni un pelo.

Es lógico, por otro lado: vivimos en una era donde 'Terrifier' se ha convertido en un evento y el gore ha recuperado el público que perdió con los años. ¿Niños convertidos en máquinas de matar, higadillos, casquería y muchísima sangre? Los días se van a hacer largos esperando al estreno el 4 de septiembre.

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