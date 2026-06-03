Tiene 76 años, ocho Óscar y el EGOT. Todos los niños de los años 90 quedaron marcados por esta leyenda de Hollywood

Cuando hablamos de las leyendas de Hollywood es inevitable pensar primero en los actores y más tarde en los guionistas. Es muy raro que artistas de otras categorías lleguen a trascender, pero alguna excepción hay. Por ejemplo, a todo amante del séptimo arte le debe sonar como mínimo el nombre de John Williams, pero hoy toca hacer una parada en otro compositor que dejó una huella imborrable en el cine animado de los años 90: Alan Menken.

Disney no sería la misma sin él

Nacido en 1949 -el próximo 22 de julio cumplirá 77 años-, lo cierto es que no fue hasta 1986 cuando empezó a trabajar como compositor para Hollywood con la genial 'La pequeña tienda de los horrores' ('The Little Shop of Horrors'). De ahí dio el salto a Disney junto a Howard Ashman en 'La sirenita' ('The Little Mermaid'), por la cual consiguió los dos primeros Óscar de su carrera, el primero por la banda sonora de la película y el segundo por la canción 'Bajo el mar'.

Fue el inicio de una racha que le llevó a ganar 8 Óscar en apenas 7 años, ya que volvería a ganar dos más por 'La bella y la bestia' ('Beauty and the Beast'), otros dos por 'Aladdin' y los dos últimos por 'Pocahontas'. Posteriormente ha vuelto a ser nominado en varias ocasiones -la última vez fue hace 15 años por su trabajo en 'Enredados' ('Tangled'), pero ya jamás ha vuelto a ganar la preciada estatuilla dorada.

Menken además tiene el honor de ser uno de los pocos ganadores del EGOT, lo que supone tener al menos un Emmy, un Grammy, un Óscar y un Tony. El que tardó más en conseguir fue el Emmy competitivo -ya en 1990n había recibido uno honorario-, pues tomo que esperar hasta 2020 para lograrlo gracias a su participación en 'Enredados: La serie' ('Rapunzel's Tangled Adventure').

Pese a su ya avanzada edad, lo cierto es que Menken sigue trabajando, aunque tomándoselo todo con más calma. Su último trabajo estrenado hasta ahora fue en 'Hechizados' ('Spellbound'), la película animada de Vicky Jenson para Netflix lanzada a finales de 2024.

Además, Menken lleva una feliz vida familiar, pasando mucho tiempo junto a esposa Janis Roswick, con quien se casó en 1972 y tuvieron juntos dos hijas. Seguro que ellas también quedaron tan marcadas por las canciones de su padre como tantísimos niños a lo largo de todo el mundo.

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