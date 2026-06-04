Wim Wenders retirará de circulación una película de hace décadas. Natassja Kinski salía desnuda a los 13 años y lleva mucho pidiendo que corten su escena

A los 30 años, Wim Wenders aún estaba por hacer sus mejores películas, pero tenía algo que no tienen directores más expertos: ganas, nervio, emoción a flor de piel. Así es como en 1975 rodó 'Falso movimiento', la segunda película de su "trilogía road movie" junto a 'Alicia en las ciudades' y 'En el curso del tiempo'. El paso del tiempo las ha convertido, eso sí, en una bilogía, porque Wenders ha decidido retirar una de ellas para siempre del streaming, y su argumento es de peso.

Más vale tarde que nunca

La retirada de todos los servicios de streaming ha venido después de que Natassja Kinski hiciera público que lleva mucho tiempo pidiendo al director que quite una escena en la que aparece en topless... cuando solo tenía 13 años. Tal y como ha declarado al periódico Süddeutsche Zeitung, "Aunque no sabía mucho a los 13, ya podía decir que no estaba bien. Era mi primera película, era mi primer director, y no me protegió". Como imaginarás, la noticia ha corrido como la pólvora en redes sociales.

Ahora, en una declaración que ha colgado en Instagram, Wenders ha decidido hacerle caso y echarse atrás: "Como la única persona responsable entonces de 'Falso movimiento' que aún está aquí, reconozco que Natassja Kinski debió haber sido protegida mejor entonces. Te pido perdón, Natassja, sin reservas, ni síes ni peros". Y entonces es cuando toma la decisión definitiva (y definitoria).

La Fundación Wim Wenders, que posee la película, la retira de todas las formas de distribución y exhibición. A los servicios de streaming, las cadenas de televisión y los compañeros de distribución se les enseñará cómo parar el acceso público a la película. Las muchas reacciones, comentarios y conversaciones de los últimos días han jugado un papel significativo a la hora de afilar mi entendimiento de lo que pasó entonces. Por eso estoy agradecido. Solo un intercambio abierto y respetuoso puede llevarnos a reconsiderar posiciones y revalorar posibilidades.

A sus 80 años, Wenders ha sabido reflexionar su vida en lo que se puede considerar un gran éxito para Kinski, que lleva años pidiendo quitar su escena de circulación. Han tenido que pasar cinco décadas para ello. Casi nada.

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