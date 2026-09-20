Malas noticias para quienes esperan la secuela de 'Solo: Una historia de Star Wars'. Su protagonista no parece estar muy por la labor: "Ya veremos"

Si en pleno 2026 estás experimentando cierto grado de saturación con el universo 'Star Wars', es plenamente comprensible. A la sobresaturación de contenido para la gran y pequeña pantalla habría que sumar unos altibajos de calidad demasiado evidentes entre producciones y, por supuesto, unos cambios de parecer por parte de la gente de Lucasfilm que serían capaces de volver loco hasta al fan más fiel de la saga galáctica.

Ni Solo, ni acompañado

Estos bandazos de la compañía propiedad de la factoría Disney incluyen su otrora férrea apuesta por su saga de spin-offs conocida por el subtítulo 'Una historia de Star Wars', que terminó desapareciendo de los planes de la Casa del Ratón después de la fantástica 'Rogue One' y la injustamente denostada 'Solo', rescatada —o secuestrada, según se mire— por un Ron Howard que convirtió el proyecto de Chris Miller y Phil Lord en un western de lo más resultón.

Pues bien, pese a los palos que se llevó la aventura del contrabandista, no son pocos los aficionados que han estado pidiendo el regreso de Alden Ehrenreich en una 'Solo 2' que, a juzgar por las respuestas casi monosilábicas que ha dado en una entrevista con IndieWire, parece que está más lejos que nunca de llegar a materializarse.

Durante la charla, se preguntó a Ehrenreich por la posibilidad de volver a encarnar al bueno de Han, algo a lo que reaccionó con un simple y llano "Ni idea". A continuación, tras sugerir que su retorno sería similar al de Andrew Garfield a la franquicia 'Spider-Man', el intérprete se limitó a proferir un escueto "Oh, interesante. Ya veremos", dejando claro que no está en absoluto por la labor.

Las palabras del bueno de Alden contrastan con las que profirió sobre la misma materia en 2022, cuando no cerró la puerta —o, al menos, se mostró ligeramente más entusiasta— charlando con el guionista de 'Solo' Jon Kasdan.

Sí, ya sabes, he estado muy indeciso al respecto durante los últimos dos años. Yo también lo siento así. Sin duda soy una de esas personas, y cuando llega esa época del año, inmediatamente mi imaginación se dirige a todas las cosas que teníamos pensado hacer.

Pero, por otro lado, me siento abrumado por la cantidad de contenido fantástico de Star Wars que está saliendo al mercado en este momento. Sabes, creo que si hay una razón para hacer una segunda parte de Solo, es que tiene que ser una razón de peso. Sin duda, estaría dispuesto a participar si la hubiera.

Con o sin 'Solo 2', el universo 'Star Wars' seguirá adelante en nuestras salas de cine el próximo 28 de mayo de 2027, cuando se estrenará la esperada 'Starfighter' protagonizada por Ryan Gosling y dirigida por Shawn Levy.

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