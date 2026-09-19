Ya es oficial. La nueva 'Resident Evil' arrasa en cines con el mejor estreno de la historia para una película de la franquicia

En Sony apostaron a lo grande por la nueva versión de 'Resident Evil' con Zach Cregger tras las cámaras, hasta el punto de confiarle un abultado presupuesto de 75 millones de dólares. Pues bien, la apuesta ha sido un éxito, pues ha arrasado en cines con el mejor estreno de la historia para una película de esta querida saga de terror.

Gran éxito para Zach Cregger

La nueva 'Resident Evil' ha sumado 24 millones de dólares solamente durante su primer día en los cines de Estados Unidos. Unos datos muy buenos que apuntan a un fin de semana por encima de los 50 millones cuando el récord hasta ahora seguía en manos de 'Resident Evil 4: Ultratumba' con 26,65 millones durante sl primer fin de semana.

El éxito de la película de Cregger es tal que seguramente se convierta en la segunda película más taquillera de la saga en Estados Unidos solamente con sus ingresos durante el primer fin de semana. E incluso podría acabar en lo más alto si la nueva 'Resident Evil' supera las expectativas, pues el récord también está en manos de la cuarta entrega con un total acumulado de 60,12 millones.

El contar con un respaldo casi pleno de la crítica -ya no es solamente la única entrega en imagen real de la saga en conseguir una opinión favorable, es que además logra un 96% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes- seguro que ha tenido algo que ver en todo esto, pero la clave para su mantenimiento en semanas posteriores va a estar en si ha logrado conectar realmente con el público.

La única pena es que Cregger ya ha dejado claro que no tiene ni el más mínimo interés en volver a trabajar en una franquicia ajena, así que habrá que fichar a otro director para la inevitable secuela.

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