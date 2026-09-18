Alberto Caballero, creador de 'La que se avecina': "Hemos entrado en el fast food de las series y se valora más la novedad constante que dejar que se asienten"

Las series cada vez duran menos. Es cierto que siguen en pie algunas muy longevas, pero la supremacía del streaming también han llevado a que las series sean más cortas, tanto en número de episodios como en temporadas. Ese es un fenómeno que no pasa desapercibido a Alberto Caballero, creador de 'La que se avecina'.

"La industria voluntariamente ha decidido dejar de crear clásicos"

Se da la particularidad de que Caballero fue uno de los impulsores de títulos como 'Muertos S.L.' o 'Machos alfa', las cuales todos dábamos poco menos que por sentado que iban a estar mucho tiempo con nosotros. La primera finalizó hace poco tras su cuarta entrega, mientras que la segunda lo hará con la sexta.

El propio Caballero ya explicó que la decisión de poner punto y final a 'Machos alfa' vino del propio equipo de la serie, pero eso no es lo más habitual en los tiempos que corren. Eso es algo que él mismo lamenta en la entrevista que le hicimos en Espinof, donde se lamentaba de lo siguiente:

Nos puedes entrar contra los tiempos, y en los tiempo que corren hemos entrado en el fast food de las series y se valora más la novedad constante que dejar que se asienten. Es decir, la industria voluntariamente ha decidido dejar de crear clásicos, ¿no? O sea, clásicos me refiero de... Luego se pelean por los derechos de esos clásicos de los 90, de los 2000, y pagan pastones. Pero por algún extraño motivo, incluso en el propio público, se hace una tercera o cuarta temporada y estás bajo sospecha de estar estirando el chicle, ¿no? Entonces hay una especie ya de cultura generalizada de eso.

Además, Caballero aclara que no es algo que suceda solamente entre los ejecutivos o el público, pues también afecta a un parte sustancial de las propias series:

Te hablo hasta de los propios actores, que dices, quinta temporada, y te parece como que tu carrera está anclada en un impasse, porque estás en un proyecto cuando en realidad deberías haber hecho cinco series nuevas, cinco primeras temporadas, en vez de quinta temporada de una serie. A mí me parece una pena porque al final nosotros hemos podido construir clásicos y también hemos sido muy fans de clásicos. Entonces creo que de alguna manera la industria ha condenado algo que por otro lado siempre le ha sido muy rentable y sigue siendo muy rentable. Es un fenómeno a estudiar.

Personalmente creo que Caballero tiene roda la razón del mundo con esta reflexión, pues hace no tanto eran más habituales las temporadas de 20 episodios o más cada una, y tampoco era raro que algunas tuviesen una larga vida. Obviamente, no era un modelo perfecto, pues ya las series hechas para cadenas por cable optaron por hacer temporadas con menos episodios, pero para bajarlos a unos 12 o 13 por temporada y no los 10 menos que tan habituales son ahora.

Además, eso también ha llevado a que el impacto de las series sea menor. Por mucho que se hable de datos récord de audiencias, su recorrido a largo plazo es muchísimo menor, algo especialmente grave en el caso de las comedias. Ahora es imposible que se hagan títulos como 'Friends' o 'The Office', pero porque simplemente no les interesa hacerlas. Mejor pagar un dineral por los derechos de las mismas. Una lástima.

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