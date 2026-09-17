Benedict Cumberbatch se desata en 'Wife and Dog', el nuevo thriller de Guy Ritchie: una familia cuya ambición desencadena una brutal lucha por el poder

Guy Ritchie vuelve a jugar en casa. El director británico recupera el universo de mafias, violencia, diálogos afilados y giros de guion que tantos de sus seguidores asocian con su cine en 'Wife and Dog', su nuevo thriller criminal con un reparto de auténtico lujo. Y el primer tráiler deja claro que Benedict Cumberbatch está dispuesto a ensuciarse las manos.

La película reúne a Cumberbatch con Rosamund Pike, Paddy Considine y Anthony Hopkins en una historia centrada en los Fairbank, una familia cuya ambición desencadena una brutal lucha por el poder. La sinopsis oficial resume el conflicto de manera contundente: "La codicia implacable de la familia Fairbank y sus asociados alimenta la traición y el asesinato en la batalla por la sucesión".

Con Cosmo Jarvis y James Norton también en el reparto, 'Wife and Dog' parece diseñada para recuperar al Ritchie más reconocible. El tráiler muestra precisamente los ingredientes que han definido buena parte de su trayectoria: violencia, personajes peligrosos, acción y una trama dispuesta a poner las cosas patas arriba.

Que el ritmo no pare

El proyecto llega, además, en un momento de actividad frenética para el cineasta. Ritchie ha dirigido seis películas desde 2021, entre ellas 'En la zona gris', estrenada a comienzos de este año.

Una producción constante que también se ha trasladado a la televisión. El director está detrás de 'Tierra de mafiosos' y 'El joven Sherlock', además de 'The Gentlemen', serie basada en su propia película de 2019 que acaba de estrenar su segunda temporada.

Y todavía hay más. Ritchie tiene otra película en posproducción: 'Viva La Madness', que vuelve a unirle con Jason Statham. La cinta será una continuación de 'Crimen organizado' y contará también con Vinnie Jones, Jason Isaacs, Ben Foster, Camila Mendes, Jonny Lee Miller y Rauw Alejandro.

Pero ahora todas las miradas están puestas en 'Wife and Dog'. Ritchie escribe, produce y dirige la película, que llegará a los cines el 19 de febrero de 2027. Con Cumberbatch al frente y una historia construida alrededor de una guerra por el poder, el nuevo thriller promete un regreso a uno de los terrenos favoritos del cineasta.

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