A Telecinco se le repiten los problemas en Honduras. Supervivientes All Stars ha tenido que rodar su gala rodeada de activistas y agentes armados

La producción de 'Supervivientes All Stars' no está siendo un camino de rosas para Mediaset. La emisión del reality show, pilar fundamental de la programación de Telecinco desde hace ya varias temporadas, se vio alterada el pasado martes por un "plantón pacífico" en las playas de Cayos Cochinos, el enclave natural de Honduras donde se graba el formato, que habría obligado a sus responsables a reestructurar la escaleta del programa a última hora y a cancelar contenidos, informa El Mundo.

En principio, 'Supervivientes All Stars' tenía de objetivos para este martes estrenar un inédito plató exterior (La Palapita), celebrar la primera prueba de recompensa grupal y realizar el habitual salto desde el helicóptero de la nueva concursante, Laura Cuevas. Sin embargo, repetimos, las protestas y la presencia policial que las acompañaban obligaron a la organización a cancelar la prueba, reubicar el salto y reunir a los concursantes en la clásica Palapa para garantizar la seguridad de la emisión, si bien algunos de estos cambios se han justificado desde una óptica solo editorial.

Pero ¿de qué se quejan exactamente? El asunto no es nuevo; de hecho, el año pasado el formato ya tuvo que hacer frente a situaciones no muy diferentes a la actual. Agrupaciones como la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y activistas locales como Miriam Miranda llevan un tiempo denunciando que las instalaciones y la logística de este y otros concursos afectan negativamente a la fauna autóctona, especialmente al desove de la tortuga carey, una especie en peligro de extinción.

El caso es que la Fundación Cayos Cochinos, que administra la reserva biológica protegida, y no Supervivientes All Stars, solicitó la intervención de las autoridades locales tras denunciar que la ocupación se realizó sobre áreas e instalaciones de acceso restringido. Hacia el lugar se desplazaron policías y militares provistos de escudos y material antidisturbios, lo que ha llevado a los protestantes a acusar a las autoridades de "reprimir al pueblo para beneficiar a un concurso de televisión extranjero".

Con los permisos en regla

Los responsables de 'Supervivientes All Stars' aclaran que el programa cuenta con todos los permisos gubernamentales y medioambientales en regla para continuar con la grabación. Tocará esperar a próximas emisiones para ver si la situación se calma o si, por el contrario, desde Mediaset y Cuarzo han de ir pensando en buscar un nuevo hogar para futuras ediciones de un formato que, repetimos, forma ya parte del ADN de Telecinco, dejando importantes audiencias para un canal que no pasa por su mejor momento.

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