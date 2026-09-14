'Rueda la letra' no da ni una en Telecinco. Ha plagiado Roscos de 'Pasapalabra', abre nuevos juicios con Atresmedia y la audiencia sigue bajo mínimos

Telecinco estaba convencida de haber asestado la puntilla definitiva a Antena 3 cuando ganó judicialmente los derechos de El Rosco (ahora llamada La Rueda). Poco más hacía falta: unas pruebas similares a 'Pasapalabra', un presentador más o menos solvente, concursantes "de toda la vida" y ya estaría. Solo había un pequeño problema: ni el público estaba ahí ni, aparentemente, a los guionistas les apetecía escribir nuevos roscos.

Con la P, acusación hacia 'Rueda la letra'

'Rueda la letra' empezó su andadura en Telecinco hace una semana con unos datos que distaban mucho de ser espectaculares, un 9,1% de share y 624.000 espectadores. Sin embargo, a medida que han pasado los días, esa cifra ha ido bajando y bajando. Tanto, que Mediaset decidió poner el programa también el fin de semana intentando repescar audiencia que, de alguna manera, se mantuviera perdida de lunes a viernes. La idea ha sido terrible: el sábado hizo mínimo con un tristísimo 6,6%, traducido en 477.000 espectadores. Pero ojalá fuera ese el mayor de sus problemas.

Y es que, tal y como desveló El País, muchas de las "Ruedas" son sospechosamente parecidos a los "Roscos". De hecho, el pasado martes, Fran llegó a hacer un Rosco... ¡Que él mismo había completado en 2019! Es más: el lunes, ambos roscos eran similares a los que se resolvieron el 18 de febrero de 2015, y el miércoles se reutilizaron otros dos del 5 de diciembre de 2016, copiando 20 de las 25 palabras. Aunque Telecinco subraya que sus guionistas están creando roscos desde cero, la evidencia es otra. Y daría lo que fuera por conocer la trastienda de todo esto.

Aún hay más lío, porque Mediaset quiere demandar a Atresmedia otra vez con la excusa de que la nueva prueba de 'Pasapalabra', 'AlaZ', es demasiado similar al Rosco. Por su parte, Atresmedia prepara todas las armas contra Mediaset afirmando que 'Rueda la letra' tiene unas pruebas asombrosamente similares a las de su programa. Vamos, que entre bajas audiencias, roscos plagiados y líos judiciales, el programa que iba a ser un sueño dorado para Telecinco se ha convertido en su más cruel pesadilla. Con la C, cosa que le va a pasar a 'Rueda la letra' si sigue por este camino.

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